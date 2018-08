Se entregó el empresario Carlos Wagner y quedó detenido por el escándalo de los bolsos K

El ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner se entregó esta mañana en los tribunales de Comodoro Py.

Su abogado, Zenón Ceballos, llegó temprano este miércoles a los tribunales de Comodoro Py y notificó a las autoridades judiciales la intención de su cliente de entregarse, que se concretó minutos después.

Pese a las especulaciones, el letrado no pidió la exención de prisión, por lo que Wagner quedó inmediatamente detenido. Se transformó en el preso 13 del caso, entre ex funcionarios y empresarios. Aún son buscados Francisco Valenti, Juan Goicoechea, Oscar Thomas, Fabián García Ramón y Herán Gómez.

No es la primera causa que salpica a Wagner. El nombre del ejecutivo aparece en otros expedientes como "La Ruta del Dinero K", donde se le adjudica la representación de un grupo de hombres de negocios que querían ser adjudicados con contratos de la obra pública.