Carla Pastorizzo explotó contra su padre por la postulación al Bailando de Italia: "Es una total basura"

Poco después de que se filtrara un video en el que Gustavo Pastorizzo se postula para participar de un reality de baile de la televisión italiana, el padre del joven asesinado por Nahir Galarza salió a aclarar que se trató de una broma, pero no le creyó ni siquiera su hija. "Es una total basura", estalló la chica en sus redes sociales.



"La verdad que no me sorprende que un maltratador arruina vidas y mentiroso lucre con la muerte de su hijo. Ya lo hizo vendiendo remeras, hasta mintió en Tribunales diciendo que se llevaba bien con mi hermano", escribió en su cuenta de Twitter Carla Pastorizzo.

"Soy una persona que a causa de esa problemática que tuve en mi vida me he convertido en muy famoso", decía en la grabación Pastorizzo que se conoció durante el día de ayer. A menos de un año del crimen de Fernando y a un mes de que Galarza fuera condenada a la pena máxima por matar a su novio en Gualeguaychú, no fueron pocos los que se indignaron y acusaron al hombre de "frívolo" por aprovecharse de esa manera de la muerte de su hijo.

Sin embargo, él mismo salió después a explicar que todo era mentira. Una broma que hizo con sus amigos: "Yo hago el duelo como puedo y con mis amigos nos divertimos y ellos me cargan porque ahora supuestamente soy mediático", dijo a TN.com.ar. Pastorizzo también apuntó contra el manager Jorge Zonzini por la viralización del video y a él se refirió en las redes: “El boludo de Zonzini lo compró, lo creyó y lo está viralizando”, sostuvo.

La opinión se dividió inmediatamente entre quienes creyeron sus argumentos y los que no. En este último grupo se encuentra la propia hija de Pastorizzo y hermana de la víctima, que en las últimas horas también se expresó sobre el tema.

"Estoy harta de este tipo. Si yo hablara se le borra al toque la imagen del mejor padre del mundo que se creó ante la gente. Es una total basura al que sólo le importa su bienestar", publicó en Twitter.