Barrionuevo: "Las Leonas murieron dando batalla"

Noel Barrionuevo, una de las máximas referentes del actual plantel de la Selección Argentina de hockey femenino, que lamentablemente quedó eliminado en cuartos de final del Mundial, por penales ante Australia, lamentó la despedida en cuartos de final del Mundial de Inglaterra.

Los penales australianos fueron los que decidieron los boletos a la siguiente fase. A pesar del gran labor de la arquera argentina, al detener las intervenciones de Brooke Peris, Maddy Fitzpatrick y Kristina Bates, las desafortunadas apariciones de Delfina Merino, Magdalena Fernández y Agustina Albertario le dieron la victoria a Australia.



“Las Leonas murieron dando batalla hasta el final. No se dio. Es un juego y es feo perder, pero ahora hay que pasar el mal trago. A las chicas les quedan mucho por delante”, destacó la defensora tras la definición por penales ante Australia.

Martina Cavallero, agregó: "Merecimos el paso a semis, pero no quiso entrar. Nos vamos con la frente en alto. Hay que agradecerles a las que tiraron los penales por pararse ahí para hacerlo. No se tenía que dar y no se dio".