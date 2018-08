Municipales se movilizaron en Fray Luis Beltrán por despidos y ratificaron el paro

https://novedadesdelsur.com.ar/noticia/14398/arigoni-hablo-sobre-la-situacion-actual-de-los-municipales-de-fray-luis-beltran

Trabajadores municipales de toda la provincia de Santa Fe nucleados en la Federación de Trabajadores Municipales (Festram) marcharon en Fray Luis Beltrán junto a gremios de la CGT San Lorenzo para exigir la reincorporación de siete trabajadores que, una vez finalizada la conciliación voluntaria dictada en mayo, fueron nuevamente cesanteados. También ratificaron el paro del sector del próximo miércoles 8 de agosto en toda la provincia.



Los trabajadores municipales se concentraron esta mañana en las puertas de la Fábrica Militar para avanzar hacia la sede municipal de Fray Luis Beltrán. El secretario general de la CGT San Lorenzo, Jesús Monzón, dijo que el intendente, Mariano Cominelli, "creyó que se estaba peleando con siete trabajadores, con siete familias, pero está peleando con la federación de sindicatos municipales de todo Santa Fe, la CGT regional. Cuando hablamos, cumplimos. Resolvimos esta medida de fuerza en plenario general y hay más de mil compañeros apoyando para que se reintegre a los despedidos".



"Si no encontramos una salida en una mesa de negociación, el miércoles vamos a parar la provincia. Tratamos de movilizar para que el intendente entienda que estos puestos de trabajo no se pueden perder", agregó el dirigente.



Monzón señaló además que "se está esperando una resolución judicial" por el conflicto laboral en San Lorenzo, y aseveró que "gremialmente no hay negociación, el intendente cerró el dialogo hace un tiempo. El 5 de enero echaron once trabajadores, de los cuales siete son de planta permanente".

Por su parte, el secretario general de la Festram, Claudio Leoni, fustigó al Ejecutivo por "violar el derecho a la estabilidad laboral".



"Vamos a estar con los compañeros, el plan de lucha va a continuar, el miércoles habrá paro de 24 horas en toda la provincia y nos reuniremos con el plenario para continuar el reclamo", sostuvo.

Leoni lamentó que "la respuesta del intendente siempre ha sido no cumplir, a pesar de la búsqueda de encontrar soluciones. Por eso nos empujó a este conflicto".



Sostuvo que "no hubo voluntad de diálogo tampoco de parte de los concejales. Que un intendente dé esta señal en una época de ajuste es muy malo para la política, para la sociedad y para los trabajadores".



En tanto, el titular del Sindicato Municipal de Rosario, Antonio Ratner, manifestó que se trata de "siete familias que quedan sin puestos de trabajo por decisión unilateral de un intendente, que se cree con potestad para hacerlo sin respetar un derecho constitucional como es la estabilidad del empleado publico. No quieren discutir judicialmente el tema tampoco, hay una negativa a consensuar, a buscar un acuerdo".



"Si se desconoce la estabilidad, cualquier intendente por ganar una elección se va a creer dueño de un botín de guerra y poner a amigos y sacar a los amigos del anterior. Acá hay una continuidad jurídica, leyes provinciales, hacen caso omiso a todo", deslizó.



Al paro de actividades del próximo miércoles se suma Rosario no sólo por el conflicto de Fray Luis Beltran, precisó Ratner, sino porque además se agrega que muchas comunas e intendencias no reconocen el pago de paritarias en función de la activación de la cláusula gatillo acordada con el gobierno provincial.



En relación al reacomodamiento salarial que debería ser de un 2,8 por ciento a mayo pasado y de un 3,7 por ciento en julio, "muchas localidades no se acogen a este pago", dijo Ratner, quien especificó que en Rosario el paro se realizará con guardias mínimas.