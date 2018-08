Arigoni habló sobre la situación actual de los municipales de Fray Luis Beltran

Se acaba de cerrar una reunión en la Municipalidad de Villa Cañas, con el Secretario de Gobierno, donde se habló del aumento a las horas extras y sobre el personal eventual, viendo la posibilidad que en el mes de julio se aplicara el 8% de aumento. Hemos llegado a un acuerdo, siendo nosotros los mediadores del personal eventual, que se aplicara el mismo porcentaje que sale de paritaria, al igual que los compañeros de planta permanente.

Hace dos meses hubo una reunión con el secretario de gobierno, el delegado, un compañero eventual y uno contratado, donde le pedíamos al Dr. Marcelo García que nuestros compañeros en julio ya cobraran con ese aumento.

Hoy estuvo el secretario gremial hablando con empleados contratados y eventuales, sobre los sueldos brutos y de bolsillo. Ahora en julio nos aplican el 6.9% por la cláusula gatillo. En la primer paritaria yo decía que la inflación iba a superar el 25%, y viendo la situación actual vamos a terminar el año con un 32% de inflación. Lo bueno es que nuestro gremio cuenta con dos cláusulas gatillo, una que se trató en marzo, pero se efectúa en julio que tenía que ser del 2.8%, pero con la inflación se modificó y es del 6.9% y otra a fin de año.

Mañana realizamos una movilización en Fray Luis Beltran a las 10 de la mañana. Nos vamos a concentrar a la altura de la vieja fábrica militar en ruta 11 y nos movilizamos hasta el municipio, apoyando a los 7 compañeros que el intendente dejó sin trabajo en el mes de enero sin motivo alguno. Nosotros estamos en defensa de la estabilidad laboral de todos los trabajadores, teniendo en cuenta los de planta permanente. En la Municipalidad vamos a tener un palco y un par de oradores. Si el intendente no decide reincorporar a los 7 compañeros, tomamos la medida de realizar un paro a nivel provincial el 8 de agosto. Nosotros insistimos porque si esto no se soluciona se puede convertir en un efecto cascada en este municipio o en otro. Esto ya pasó en Las Rosas y tuvimos que realizar varias movilizaciones y paros a nivel provincial.

No podemos apoyar un despido e indemnización, porque de esa manera dejaríamos de contemplar la estabilidad laboral. Este es un intendente que altera la paz social. De hecho la manifestación de mañana tiene un costo muy alto desde el municipio y la provincia, para tomar medidas de seguridad. Por decisiones de un intendente de dejar sin trabajo a empleados . En una reunión le solicite al intendente de Venado tuerto que es del mismo signo político que el intendente de Fray Luis Beltrán, que se comunicara con él, para que no arrastre a toda la provincia. Pero me respondió que no atiende a ningún pedido al respecto.