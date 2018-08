Trump tuiteó un peligroso mensaje contra Irán

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un desafío furioso y global al régimen de Irán el domingo por la noche, advirtiendo que cualquier amenaza aEE.UU. se enfrentaría a consecuencias nefastas no especificadas.

Las declaraciones del republicano contribuyeron a que el precio del petróleo, el barrilBrent de referencia, abriera este lunes con una subida del 1,4%, aunque posteriormente la tensión alcista se relajó.



Tras las amenazas de Trump, lanzadas vía Twitter, la Casa Blanca difundió un comunicado de John Bolton, el consejero de Seguridad Nacional del presidente y un halcón en política exterior que en el pasado abogó por bombardear las instalaciones nucleares de Irán: "Trump me ha dicho que si Irán hace cualquier cosa negativa, pagarán un precio como muy pocos países han pagado antes".

Por su parte, el ministro iraní de Defensa, Amir Hatamí, aseguró que los dirigentes de EE UU y sus aliados "solo entienden el lenguaje de la fuerza" y que "no hay otro camino que una amenaza decidida". "Los enemigos creen que pueden privar al pueblo de Irán de sus recursos, pero resistiremos con toda nuestra capacidad ante sus intimidaciones", dijo Hatamí, citado por la agencia oficialIRNA.



La incógnita es si la pugna dialéctica es simplemente eso, una pelea retórica que alimenta los extremos en dos países que no mantienen relaciones diplomáticas desde hace casi cuatro décadas y entre dos Gobiernos que no esconden su enemistad. O, al contrario, si revela un alarmante apetito bélico. No es ningún secreto la pasión de Trump por el lenguaje hiperbólico y las amenazas militares viscerales, como las que lanzaba el año pasado contra Corea del Norte antes de embarcarse en una enigmática negociación sobre su programa nuclear.



Trump ha hecho de la imprevisibilidad bandera de su política exterior y ha lanzado dos ataques contra Siria tras el uso de armas químicas por el régimen de Damasco, pero otros expertos consideran improbable que tanto EE UU como Irán deseen una confrontación militar, que agudizaría todavía más la inestabilidad en Oriente Próximoy afectaría el mercado petrolero.



Las turbulencias económicas en Irán, junto al creciente malestar ciudadano, se han multiplicado desde la decisión de Trump, en mayo, de retirar a EE.UU del acuerdo de reducción del programa nuclear iraní, firmado en 2015 por seis potencias y Teherán.Washington ultima la reanudación de sus sanciones y ha propiciado que varias multinacionales hayan cancelado sus proyectos de inversión en el país. Trumpconsidera que el pacto, emblema de su predecesor, el demócrata Barack Obama, es insuficiente porque no aborda el apoyo de Irán a grupos terroristas o sus injerencias regionales.



Rohani, considerado un político moderado, trata de lograr concesiones de Europapara seguir en el acuerdo nuclear y ha amenazado con cerrar el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% de todo el petróleo mundial, si EE UU impide por completo aIrán comercializar su crudo. El domingo, Rohani elevó aún más el tono: "Señor Trump, no juegue con la cola del león, esto solo le llevaría a arrepentirse", dijo en un acto. Trump le respondió en Twitter: "Nunca más vuelvas a amenazar a Estados Unidos o sufrirás consecuencias que muy pocos han sufrido a lo largo de la historia", escribió en mayúsculas. "Ya no somos un país que soporta tus palabras dementes de violencia y muerte. ¡Ten cuidado!".