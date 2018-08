Venado Tuerto - París niega recortes de Nación en salud

El concejal Francisco Paris, uno de los referentes locales de Cambiemos, salió al cruce de las acusaciones sobre recortes en el área de salud. Tanto desde el Hospital Gutiérrez como desde el Municipio plantearon que se vienen dando demoras en la entrada de medicamentos y vacunas por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, Paris aseguró que el principal problema en la ciudad es la falta de planificación y asignación de recursos del gobierno de Santa Fe.

“Sabemos que puede haber algún atraso en las partidas de vacunas, pero hay que ser claro en algo: la responsable de administrar los recursos que vienen de Nación y administrar el presupuesto de salud, fortaleciendo la salud primaria, es la Provincia. Lejos de reducir el presupuesto, la Nación hizo un fortalecimiento en relación al mismo período del año anterior, y eso tiene que ver con el acuerdo fiscal y la reforma del impuesto al cheque, donde se destinó un porcentaje para salud, lo que repercutió en un aumento”, señaló el concejal.

Paris contraatacó argumentando que la Provincia “omite decir que previo a la presentación del acuerdo fiscal se largó a hacer adelantos de coparticipación, y tuvieron que ajustar por mala utilización de los fondos, generando serias complicaciones. La Provincia miente y esconde dentro de un supuesto ajuste que no existe, porque la ministra de Salud miente enmascarando una mala administración provincial”, disparó.

Además el legislador de Cambiemos planteó que hay “graves problemas de gestión en el funcionamiento del Hospital Alejandro Gutiérrez, que se inauguró con bombos y platillos como un acto electoral pero jamás se trabajó sobre el presupuesto, haciéndolo funcionar prácticamente con los mismos recursos que tenía el viejo edificio”, denunció.

Si bien reconoció que hubo un fuerte fortalecimiento en el equipo del nuevo Hospital, planteó que “no se hizo en la misma medida con los recursos humanos, así hemos tenido problemas gremiales gravísimos, sin poder hacer una adecuada ocupación de cargos para que funcione de manera óptima”.

También cuestionó que el Hospital Nodal implicaba un fortalecimiento de la atención primaria, dado que está planteado para segundo y tercer nivel de intervención, pero “la Provincia adeuda dos centros de salud que quedaron en la nada, y no mejoró a los que están. Sí se está haciendo cargo el Municipio de salir a paliar la situación, por mala administración provincial, que no cumplió con el diseño original de salud del departamento General López, porque tampoco se fortalecieron los centros regionales para no saturar al Hospital”, completó.