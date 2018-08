Sancti Spiritu - Investigan una muerte, en principio dudosa de una mujer

Un hecho llamativo ocurrió en la localidad de Sancti Spíritu el lunes, que llevó a la fiscalía adjunta de Rufino a suspender el velatorio de una mujer recientemente fallecida y ordenar la necropcia para determinar las causas de su muerte, tras una denuncia realizada por el esposo en el CTD de Venado Tuerto. Hasta estos momentos la única certeza que se tendría sobre el deceso es que no sería por una causa violenta,

Todo comenzó el sábado , cuando una mujer de origen chino se sintió mal y viajó a la ciudad de Venado Tuerto para hacerse atender en la guardia de un nosocomio privado. La mujer fue medicada y luego de unas horas retornó al hogar, donde hizo algo de reposo y posteriormente manifesto a su esposo que tenía hambre, se levantó comió algo y se volvió a acostar. Según el relato del marido en horas de la madrugada se despertó con temblores y dijo que se sentía mal por lo que nuevamente la llevó para sera tendida, esta vez en el Samco de la localidad de Sancti Spíritu.

Allí el médico de guardia manifestó que llegó ya sin vida y caratuló su deceso como “muerte dudosa”, sin embargo unas horas mas tardes entregaron el cuerpo a los deudos para su funeral.

En horas del mediodía del lunes el fiscal adjunto de Rufino, Mauricio Clavero recibió la llamada de un abogado patrocinante del marido de la mujer muerta, donde manifestaba que habían hecho la denuncia en el CTD de Venado Tuerto, al no conocer las causas del fallecimiento de esposa de su cliente.

Al iniciar el MPA la investigación comprobaron que no se había dado curso a la justicia ante la calificación de muerte dudosa, por lo que se ordenó recuperar el cuerpo para realizar la autopsia. Para cumplir el mandato legal tuvieron que presentarse las fuerzas policiales en el velatorio y tras explicar a los familiares la situación lo derivaron a la morgue de Venado Tuerto, donde se realizó la necropcia, dando como primer resultado que no falleció por muerte violenta. Sin embargo el médico forense recomendó una serie de estudios histopatológicos para determinar las causales y el fiscal ordenó un allanamiento en la vivienda de la pareja donde se secuestraron medicinas de origen asiático. Ahora la fiscalía queda a la espera de los resultados de los estudios solicitados para avanzar en la investigación y su conclusión.

Primero LaNoticia