Hoy es el último día de cobro de peaje en la 33

Cuando la semana pasada la UTE liderada por la constructora Helport firmó el contrato para la ejecución de la autopista en el tramo de 161 kilómetros comprendido entre el acceso a San Eduardo por ruta 33 y el empalme con la ruta A-012, en cercanías de Rosario, la región suspiró aliviada, sobre todo porque las turbulencias financieras de los últimos tiempos habían despertado dudas sobre su realización, aun cuando el plazo para finiquitar esos trámites concluía hoy. Sin embargo, para el medio centenar de trabajadores del peaje venadense de ruta 33, la satisfacción es incompleta, porque hasta la jornada de ayer seguían sumidos en la incertidumbre, ya que aún ninguna autoridad de Vialidad Nacional ni del consorcio adjudicatario se comunicó con ellos para dialogar sobre la prolongación del vínculo y los nuevos roles a desempeñar por el personal. Cabe acotar que en el marco de los compromisos asumidos con la firma del citado contrato, el consorcio encabezado por el Grupo Eurnekian deberá ocuparse -mientras se extienda la ejecución de la autopista- del mantenimiento de los casi 800 kilómetros de la actual ruta nacional 33, entre Bahía Blanca y Rosario, incluyendo la continuidad laboral de los empleados del corredor vial, que incluye las estaciones de peaje de Venado Tuerto (Km 637) y Casilda (Km 570). En consecuencia, ya no habrá nuevas prórrogas (la concesión vencía el 30 de junio y se prorrogó por un mes) y en la medianoche de hoy se terminará el cobro del peaje que reinó sin interrupciones desde 1990 hasta la fecha.

El delegado gremial y representante zonal del Sindicato Unico de Trabajadores de Concesiones Viales (Sutracovi), Gustavo Rodríguez, confirmó que desde el primer minuto de mañana ya no habrá más cobro de peaje, al mismo tiempo que tomará posesión el consorcio formado por las empresas Helport, Panedile, Eleprint y Copasa, en tanto que el aún vigente Corredor Central le dejará su lugar a Corredor Americano I, en el marco del sistema de Participación Público Privada (PPP). “Estamos atravesando una etapa totalmente nueva y a la espera de tomar contacto con los representantes del consorcio para confirmar cuántos empleados van a continuar en el nuevo emprendimiento y en qué consiste el proceso de capacitación de seis meses para el desempeño de nuevos roles, más allá de que cada compañero en forma individual tiene el derecho de optar por la indemnización”, expresó Rodríguez.

Para dimensionar la complejidad del escenario basta con describir que el contrato para la ejecución de la autopista se firmó hace apenas una semana y desde mañana, Helport y compañía, sin haber entrado en contacto aún con los empleados del peaje, deben asumir el mantenimiento de la totalidad de la traza, a la vez que comienzan con los primeros movimientos para emprender la obra propiamente dicha, no más allá de fines de octubre próximo. En la tarde de ayer, los delegados del Sutracovi de Venado y Casilda participaron de una reunión de asesoramiento en la ciudad santafesina de San Lorenzo, y al regreso llevarían a cabo sendas asambleas de trabajadores para divulgar las novedades ante un inminente fin de ciclo y el comienzo de otro con la nueva empresa.