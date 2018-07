Artesanías paso a paso: cómo teñir tejidos con la técnica Shibori para decorar el hogar

"Que la inteligencia pase de las manos a la cabeza", sugiere Luján Cambariere, periodista especialista en manualidades y artesanía, una premisa que resuena en estos días donde el trabajo artesanal vuelve a recobrar fuerzas, luego de haber sido opacado durante años por el boom del proceso industrial.

"Volver a conectar con el trabajo manual, los oficios, y los saberes ancestrales, que exigen nuestra presencia- y el anhelado aquí y ahora- nos permite experimentar, atravesar el proceso, el camino más que la meta. Esto nos genera una estado de alegría", sostiene la autora del libro Mastercraft (Grijalbo), que reúne técnicas manuales para poder desarrollar la creatividad y el diseño aplicándolo al día a día.



Entre sus ideas para poner en práctica, se destaca la técnica japonesa para teñir tejidos conocida como Shibori, una manera de conseguir vistosos estampados geométricos en apenas algunos pasos."La tela se dobla, anuda o retuerce, y se usan diversas plantillas que dejan pasar la tinta, para obtener distintos diseños", describe en su libro.



A partir de este proceso, es posible renovar las prendas y otorgarles nueva vida a través del color. "Los patrones que se logran irán de acuerdo a subtécnicas que se emplean", destaca.

Para Luján, el Shibori es lúdico e imprevesible. "Hasta que no se abre o se suelta no sabe a ciencia cierta cuál será el resultado", sostiene. No hay una sola fórmula secreta para realizarlo; se puede plegar, doblar o retorcer según cada preferencia, explica la especialista. En esta oportunidad Cambariere compartió la subtécnica Kumo (da efectos de espiral de tela de araña):







Materiales: tela de algodón (para corroborar vale quemar con una vela o encendedor, si tarda en prenderse su composición es correcta), esferas de madera o canicas, goma elástica, tinte (azul o verde, no cálidos), olla grande.

Paso 1: generar círculos en forma de concéntrica (tela envuelve)

Paso 2: sujetarlas con una goma elástica

Paso 3: proceso de teñido. Seguir las instrucciones del envase.

Paso 4: disolver la tinta en agua caliente y eliminar los grumos. Este es el momento de agregar una cucharada de sal gruesa de mesa, que ayuda a la penetración y coloración homogénea.

Paso 5: introducir las piezas controlando que queden sumergidas. Siempre conviene humedecerlas en agua antes de incorporarla al baño de tinte, así abre sus poros y absorbe más.

Paso 6: dejar que actúe por lo menos 30 minutos hasta una hora.

Paso 7: retirarlo con cuidado y cortar con tijera los elásticos.

Paso 8: aclarar el tejido con agua fría hasta que salga limpia.





Tips

-El mejor azul se logra mezclando cantidades iguales de azul eléctrico y marino.

-El vinagre ayuda a fijar el color.

-Los lavados posteriores deben hacerse con detergentes, jabón neutro y agua fría.