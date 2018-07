Aborto: Carlos Reutemann confirmó que estará en la sesión y anticipó que votará en contra

"Siempre tuve la misma decisión, no varié ni un milímetro. Tengo una formación muy católica y para mí la vida es desde la concepción", afirmó el ex piloto de automovilismo.



De esta manera, se afianzan los votos de quienes rechazan la norma que tiene media sanción en Diputados y, de no variar el panorama, todo indica que la ley se estancará en la Cámara alta.



De estar todos los senadores presentes (72), cualquiera de las dos posiciones necesita 37 votos para prosperar. Sin embargo, se espera que haya alguna ausencia y Lucila Crexell (Neuquén) ya anunció que se abstendría, por lo que con 35 bancas los "celestes" podrían hacer caer la norma.



En caso de prosperar esta iniciativa, el debate volvería a Diputados, en donde el escenario es más favorable para los "verdes", ya que habría acuerdo para aprobarlo con cambios. Aunque también existe la posibilidad de insistir con el texto original.

Fuente: 31 de julio de 2018 (derf)