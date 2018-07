Qué es lo que aún se desconoce en la muerte de Santiago Maldonado

El 1º de agosto de 2017, fue el último día en que vieron a Santiago Maldonado con vida. Ese día Gendarmería nacional participó de un violento desalojo de la comunidad mapuche en la Lof en resistencia Cushamen, en Chubut. Desde ese momento, no se conoció dónde se encontraba el joven artesano y comenzó la búsqueda, las hipótesis y el reclamo de su familia, pero tras 78 días, su cuerpo sin vida fue encontrado en el Río Chubut. Pasaron dos jueces: primero Guido Otranto, luego Gustavo Lleral, sin embargo, a pesar de todo, las dudas aún se mantienen.

Pasó casi un año de la desaparición de Maldonado, pero la causa aún no pudo dar por tierra a las dudas que rodean al caso. Por el momento, existen dos investigaciones en curso, uno es un habeas corpus, la otra mantiene la carátula de "desaparición forzada", siendo que en la primera el músico chileno Nicasio Luna deberá declarar ante el juez Lleral, pero advirtió que no lo hará ante el Tribunal Federal por miedo.

En tanto, en la segunda de las investigaciones, resta realizar un análisis sobre la evolución del DNI por más de 70 días en el río Chubut, ya que había sido encontrado junto al cuerpo de Santiago casi en perfecto estado. El responsable de este estudio sería el INTI, y aún hay ciertos puntos de esta prueba que están en discusión, ya que deberá replicarse de la manera más fiel a lo ocurrido durante esos días en esa zona patagónica.

"Hay circunstancias fácticas que deben ser valoradas para disponer un cierre definitivo. Cualquier cambio de carátula implicaría un adelantamiento de opinión", aseguró Lleral en declaraciones al diario La Nación, y agregó: "Dije que había que tener paciencia sobre la reconstrucción del hecho porque hay prueba que nos está costando recolectar y hay prueba que se está produciendo. Todo eso lleva tiempo".

Y recalcó que "aún estamos esperando prueba que pueda arrojar luz sobre los extremos del hecho que faltan establecer", ya que según explicó el magistrado las pericias, además de "los datos que aportan los testigos junto con los elementos objetivos que tenemos incorporados a la causa permiten reconstruir, como un rompecabezas, los hechos y las circunstancias que rodearon la muerte de Santiago Maldonado".

Asimismo, al referirse a las causas que lleva adelante destacó que "las dos causas están abiertas y corren paralelamente. El cierre del habeas corpus está pendiente de la otra causa porque son las mismas circunstancias fácticas que deben ser valoradas para disponer un cierre definitivo. Por otro lado, la carátula de un expediente solo determina un título".

"Esa fue la carátula pedida por el Ministerio Público Fiscal a pocos días de comenzada la investigación dado que en su momento la hipótesis era la de desaparición forzada de persona. El cambio de carátula que pidió el Gobierno se rechazó en virtud de que implicaba un prejuzgamiento de mi parte sobre los hechos, ya que aún estamos en proceso de investigación", añadió.

Vale destacar que el único imputado es el subalférez Emanuel Echazú, ya que según destacó Lleral fue quien "se presentó con abogados defensores". "Todavía no se determinaron por parte del Ministerio Público Fiscal o por el juzgado otros imputados. La causa busca determinar la circunstancias que rodearon, en su momento, la desaparición de Santiago Maldonado. Tras el hallazgo de su cuerpo, lo que ahora se busca determinar son todas las circunstancias que rodearon a su muerte", resaltó.

Por otro lado, al hablar sobre las dudas que rodean al hallazgo del cuerpo del artesano, Lleral destacó: "La determinación que tuvo mi juzgado fue la de realizar un nuevo rastrillaje primero, porque mi tarea no podía pasar por alto conocer el lugar donde se lo había visto por última vez a Santiago Maldonado" y explicó que incluso había "sido aconsejado por los expertos de Prefectura". "Eso nos llevó a hacer un nuevo rastrillaje, pero esta vez partiendo de un punto anterior al que se había realizado antes", resaltó.

Además, sobre otro de los puntos cuestionados en la causa, las declaraciones de los testigos, Lleral fue tajante. "No puedo opinar porque tendré que valorar esos testimonios oportunamente", al tiempo que al hablar sobre el presunto testigo E, advirtió: "No existía hasta que fue incorporado su testimonio como tal, las partes apelaron, pero la medida quedo firme" y sentenció: "No pudo incurrir en contradicciones porque declaró una sola vez en la causa".

En cuanto al pedido de la familia de Maldonado, sobre la intervención de un "grupo de expertos", el magistrado sentenció: "Entendí que la investigación independiente, imparcial y eficaz la estaba dando la Justicia federal, en este caso por el juzgado a mi cargo con los recursos y auxiliares que tiene la Justicia Argentina. Las garantías están dadas y cada juez hace respetar la independencia en cada caso.

De todas maneras, a pesar de las palabras del juez Lleral las dudas que rodean a la desaparición y muerte de Maldonado se mantienen e, incluso, se incrementan, ya que hace apenas escasos días, el criminalista Enrique Prueger brindó duras apreciaciones sobre el caso. "Hay dos posibilidades: una terrible y la otra siniestra", aseguró el profesional que rechazó la versión oficial y sentenció que el cuerpo fue "plantado por alguien".

En un escrito, Prueger aseveró que cuenta con dos hipótesis: la primera es que "murió ahogado y su cuerpo fue escondido en algún lugar antes de ser arrojado al río para que se lo descubriera"; la otra es que "fue apresado, escondido, y luego ahogado y colocado en ese lugar", siendo que apunta contra la autopsia, realizada en noviembre de 2017 y aceptada por 30 peritos, ya que pasaron por alto la perduración del polen encontrado en las vestimentas del muchacho, las cuales tras 78 días tendrían que haberse desprendido.

Es más, para probar su teoría, el perito sumergió alrededor de un kilo de carne por 45 días en el Río Chubut. Según relató, la carne se descompuso por efecto de la corriente así como de "la fauna del lugar, nutrias, hurones, peces y cangrejos que literalmente la devoraron", pero el cuerpo de Maldonado no mostraba tal grado de descomposición. "El experimento que hicimos revela que es imposible que el cuerpo de Santiago haya podido permanecer allí sin experimentar una descomposición y ataque de la fauna presente en el lugar", y subrayó: "Su cadáver fue plantado por alguien".