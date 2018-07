A seis días de la sobredosis, Demi Lovato sufre complicaciones en su salud

https://novedadesdelsur.com.ar/noticia/14146/demi-lovato-internada-por-una-aparente-sobredosis-de-heroina

El martes pasado, Demi Lovato fue noticia luego que se supiera que había sido trasladada al Cedars-Siani Medical Center de Los Ángeles tras sufrir una sobredosis de heroína.



Más tarde se conoció que estaba recuperándose junto a su familia y su ex novio, Wilmer Valderrama, que se hizo presente en el hospital para acompañarla.

Ahora se dio conocer que la ex estrella de Disney, de 25 años, sufrió complicaciones en su salud en los últimos días. De acuerdo a TMZ, la cantante sigue internada ya que sufre de náuseas y fiebre alta, entre otros síntomas.







Lovato estaba inconsciente cuando los paramédicos llegaron a su casa de Hollywood Hills y tuvieron que revivirla con Narcan, un medicamento para casos de sobredosis. La intérprete se negó a decirle a los médicos qué droga había tomado.

Aún se desconocer cuándo Lovato será dada de alta, pero según su representante ingresará a un centro de rehabilitación cuando salga del centra médico.

Los amigos de Demi Lovato rompen el silencio sobre su sobredosis

Horas antes de descompensarse, la cantante estuvo de fiesta durante toda la noche en un bar acompañada de varios amigos, todos festejaban el cumpleaños de Dani Vitale.

Posteriormente, de acuerdo con varios reportes, Lovato continuó la fiesta en su mansión de Hollywood Hills. Más tarde, hacia las once de la mañana, habría sufrido la sobredosis.

Aunque algunas de las personas que compartieron con la artista esa noche del lunes no habían querido dar declaraciones, recientemente la bailarina Dani Vitale rompió su silencio tras ser señalada por los fanáticos de la estrella como la culpable de la situación.

A través de sus redes sociales, la bailarina publicó un comunicado en el que expresó: "No estuve con ella cuando el incidente ocurrió, pero estoy con ella ahora y lo seguiré estando porque significa mucho para mí igual que para ustedes".





Dani Vitale, amiga de Demi Lovaro, aclaró que ella no estaba cuando la estrella tuvo una sobredosis

"Todos la queremos más de lo que podemos expresar con palabras. Sigan enviándole mucho amor durante su recuperación", añadió Vitale en su mensaje en Instagram.