El escándalo de corrupción que pone en peligro la continuidad de Ricardo Gareca en la selección de Perú

Miles de fanáticos ruegan en estas horas por la continuidad del "Tigre" Ricardo Gareca, quien supo clasificar a Perú a un Mundial después de 36 años. La situación es compleja y en los últimos días se desató un escándalo de corrupción en el que se vio involucrado Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), evento que profundiza las dudas en la decisión del DT.

Según indicó el portal nacional "El Bocón", el argentino quiere desligarse de cualquier situación mediática y por eso no asistirá a la reunión del miércoles en la que los miembros de la FPF se juntarán con el abogado del entrenador, Francisco Mario Cupelli, para definir la situación, que hasta ahora es de un 50/50 entre quedarse en el cargo o abandonarlo.







El ex entrenador del Palmeiras no quiere quedar expuesto en un conflicto político después de que Edwin Oviedo, presidente de la FPF, salió a aclarar que no tiene nada que ver con una presunta participación en actos ilícitos, producto de su amistad con el empresario Antonio Camayo, quien fue detenido por formar parte de una banda que promovía actos de corrupción en el sistema judicial de la región Callao.

Oviedo confirmó que conoció a Camayo hace 30 años y que ha coincidido en reuniones familiares y sociales. Sin embargo, el directivo aclaró que Camayo utilizó su nombre con fines que no comparte, en referencia a los pasajes y entradas para el Mundial de Rusia, que supuestamente se regalaron a jueces y magistrados.

"Desmiento rotundamente que esta relación llevara a cualquier acto impropio por mi parte. Lamento el uso no autorizado de mi nombre por cualquier persona y en cualquier circunstancia para tratar temas que no fueron de mi conocimiento", afirmó.



Al mismo tiempo, el programa televisivo "Cuarto Poder", difundió audios del 8 de marzo, entre el suspendido juez supremo César Hinostroza y el máximo directivo de la FPF. En ellos, ambos estaban coordinando una reunión en la casa del empresario Camayo. Al parecer, Hinostroza buscaba entradas para el Mundial, para él y su esposa.

A su vez, "El Comercio", apuntó que, en otras escuchas, surgió una conversación entre Hinostroza y Camayo, en donde el primero le pedía al segundo que le consiga una entrevista con Oviedo.

Consultado por "Cuarto Poder", el magistrado negó rotundamente haber adquirido entradas por medio de Oviedo y reconoció que las llamadas fueron para despejarse unas "dudas" sobre el "Fan ID", la credencial con la que los fanáticos tenían acceso a los estadios de Rusia.

El presidente de la FPF ofreció renunciar a su cargo en el caso de que el Poder Judicial lo encuentre culpable de algún ilícito o de haber realizado actos impropios en perjuicio de la Federación.





En paralelo está la situación de Ricardo Gareca, del que la única certeza es que continuará hasta diciembre a cargo del seleccionado. El "Tigre" no quiere verse envuelto en un problema político y según indicó el medio peruano, su decisión está en un 50% de continuar y un 50% de abandonar por el caso Oviedo.

Al parecer, el argentino exige que la Federación limpie su imagen, además de afianzar el trabajo con las selecciones juveniles que actualmente realiza su colega Daniel Ahmed.

Pese al deseo de Juan Carlos Oblitas por que continué Gareca al frente de la selección, ya comenzó a tantear otros posibles candidatos entre los que se encuentra el ex jugador Nolberto Solano y el propio Ahmed.