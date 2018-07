Macri eligió al reemplazante de Sampaoli

Mauricio Macri, brindó un acto desde Córdoba y allí expresó que Jorge Almirón es el entrenador que más le gusta para estar al frente de la Selección argentina.

Si bien las autoridades de las Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aun no contrataron, ni mucho menos decidieron quien será el reemplazante de Jorge Sampaoli.

Desde la Fundación Mediterránea y ante la consulta de la prensa, el presidente de la Nación dijo: "¿Quién me gusta? Los consagrados están en Europa. Y entre los jóvenes, (Jorge) Almirón. Los equipos que él dirigió marcan algo distinto".

En tanto, y entre risas, aclaró que al mostrar su preferencia "no sé si lo ayudo o no con esto”. Y por último, negó que tenga poder de decisión sobre la AFA: "Contrariamente a lo que se dice, no participo en este tipo de cosas. Me preocupo como hincha, sí, claramente".