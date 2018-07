Explosión e incendio en la planta de Vicentín

El foco de incendio fue en un tanque de combustible. No se registraron heridos.

Una explosión desató un incendio en un taque de combustible de la planta de Vicentín esta mañana alrededor de las 11.30 en el sector sur de la industria ubicada en San Lorenzo. Autoridades de la fábrica confirmaron que no se registraron heridos mientras continúa el trabajo de los Bomberos Zapadores.

Según las primeras informaciones, la explosión se habría registrado de un tanque de full oil que está ubicado cerca de la vía pública.



El jefe de personal de la planta, Mario Ferreyra, llevó tranquilidad y confirmó que no se registraron heridos. "Se trata de un tanque casi vacío, que tiene un fondo y gases, se produjo una pequeña explosión, se desconoce la causa", dijo en declaraciones a la prensa.

"La pequeña explosión abrió el techo, e inmediatamente acudimos con las brigadas y habilitamos el ingreso de Prefectura y Bomberos Zapadores que están trabajando, lo importante es que no hay heridos", remarcó.

En el mismo sentido, el secretario gremial manifestó que apenas se produjo el foco ígneo, "la fábrica decidió evacuar, como corresponde, y luego llegamos nosotros a corroborar que no haya trabajadores afectados".