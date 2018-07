Pullaro admitió que "no es agradable" recibir amenazas de "un sicario" como Guille Cantero

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo hoy que no claudicará ante las amenazas y continuará al frente de la lucha contra el narcotráfico en la provincia. El máximo funcionario de la cartera inauguró esta mañana la nueva cárcel de mujeres con capacidad para 139 internas ubicada en 27 de Febrero al 7800 junto a su par de Obras Públicas Pedro Morini y al gobernador Miguel Lifschitz. Además Pullaro afirmó que hay avances en la causa que investiga las balaceras contra los domicilios de jueces santafesinos que se registraron en los últimos cuatro meses.







En la presentación del nuevo penal, Pullaro respondió a los dichos amenazantes que Ariel Máximo "Guille" Cantero hizo el viernes pasado en diálogo con el juez José Luis Mascali donde apuntó directamente que el ministro "maneja a todos los jueces".



"Para mi no es agradable que un sicario, que está condenado por ser responsable de haber matado a una persona y por eso está condenado, haga una mención sobre mi en el juicio y que afirme que tengo incidencias en los jueces, no es agradable, ni saludable", expresó el ministro.



"Pero es una política de Estado, los tres poderes estamos juntos y no vamos a retroceder ante las amenazas y posibles amedrentamientos, los delincuentes que se creyeron dueños de la vida de muchas personas en un sector de Rosario tienen que estar detenidos, la decisión es no retroceder nunca, nosotros los metimos presos por delitos provinciales y así vamos a seguir", afirmó.

En tanto se manifestó en contra del pedido de traslado que solicitó Guille Cantero. "Estos integrantes de la banda de Los Monos cometieron delitos federales y también provinciales, nos parece que los presos federales deben seguir alojados en dependencias federales", remarcó.



Respecto a las 40 balaceras que se registraron en los últimos cuatro meses contra domicilios de funcionarios judiciales, dijo: "Vamos a encontrar a los responsables, hay importantes investigaciones que están avanzando, no puedo dar detalles, lo lleva adelante la unidad de la fiscal Natalia Benvenuto", dijo.

Las declaraciones del ministro llegaron en medio de la inauguración de un penal para mujeres con capacidad para 139 internas. "Podemos mostrar instalaciones nuevas, donde se van a alojar en tres pabellones para 40 internas y otro para once mujeres con menores de 5 años, es único en Argentina", aseguró.

"Así ratificamos una política pública que es que todos los detenidos deben estar en el ámbito del servicio penitenciario y no en las comisarías, eso nos llevó a realizar grandes inversiones para cumplir estos objetivos", agregó.



"En este momento, el 93 por ciento de las personas que se encuentran privadas de la libertad están en la órbita del servicio penitenciario. Hoy en las comisarías de Rosario sólo hay 25 detenidos por orden judicial, y el objetivo es no tener ningún detenido en comisarías en Santa Fe", detalló.

Por último Pullaro aseguró que "no tiene miedo". Y fue por más: "Al contrario, creo que ante cada uno de estos hechos tenemos que redoblar la apuesta y mostrar que estamos fuertes, lo que se pretende es que se vuelva atrás con la política de Estado y les decimos que no vamos a retroceder, vamos a seguir metiendo presos a los delincuentes y más a los que se creen dueños de la vida de los demás".