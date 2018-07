Diputado del PRO admite haber sido quien falsificó la firma de supuestos afiliados al partido

Gastón Roma, al descubierto: "Sí, truchamos los avales" Infofueguina pudo acceder de manera exclusiva a Diversos audios en los que el diputado nacional del PRO reconoce a un colaborador haber falsificado avales electorales y brinda toda clase de comentarios despectivos e irregularidades acerca del espacio político al cual 'representa', tanto a nivel provincial como nacional. A continuación, la transcripción completa del diálogo.



Gastón Roma: -Hace tres meses atrás no teníamos ningún cargo nacional, se lo iban a repartir entre (Miriam) Boyadjian y los demás partidos, incluyendo a (Federico) Sciurano con los radicales. Hoy tenemos la posibilidad quizá de tener algún cargo nacional y una vez que nombramos algunos cargos nacionales vamos a poder meter gente abajo. ¿Y eso sabés por qué fue? Porque hubo un boludo que se llama Gastón Roma, que se peleó con todo el partido y todos los funcionarios del Gobierno; no hubo nadie de acá que lo hizo, ni siquiera Tomás (Bertotto). Mi paciencia tiene un límite, yo te tengo paciencia, vos me mandás un mensaje de mierda, te lo digo así de onda.



Colaborador: -Es mentira lo que te dije en los mensajes?



GR- Sí, es mentira, totalmente. Primero, vos me dijiste "adonde están los cargos que pidió la gobernadora”. A mi la gobernadora no me pidió nada, nada. Ella hizo unas declaraciones anteayer, me llamó, pero a mí no me dijo "tenés todos estos cargos”. Esa es una declaración y vos asumís que es así. Estamos en política.



C- ¿No se falsificaron los avales?



GR- Los avales se falsificaron, sí. Yo tengo una denuncia penal por eso.

C- No se lavó guita, no se le pidió a Silvero que hiciera facturas.



GR- Sí, se le pidió, pero no es lavar guita, era para justificar los gastos que teníamos. Son 6000 pesos nada más.



C- No es lo mismo que me dijo él.



GR- Y bueno, pero eso no es lavar guita. Si vos lo querés tomar así, tomalo. ¿Sabés cuánto debemos, tenés idea cuánto se debe de campaña todavía?



C- No, no tengo ni idea.



GR- ¿Vos vas a colaborar?



C- Yo no tendría ningún problema en colaborar, pero yo no soy ni siquiera parte del partido, porque nadie fue culo de decirme "che loco vení” y fue lo único que siempre pedí, que me afiliaran.



GR- Te lo digo yo. Yo me manejo peor que vos a nivel nacional. Pero soy mas inteligente en otros aspectos. Vos te manejás mál

Desde el día uno que te conozco, me vivís maltratando y yo me hago el boludo. Todo tiene un límite. O sea, yo te propongo que el lunes, que yo vengo de RG vayamos a la justicia y aclaremos estos temas uno por uno. ¿Está? Pero después olvídate conmigo. No me hablés MAS en tu vida y menos si tengo razón. Porque no es así lo que estas diciendo. Acá hubo muy poca gente que puso guita.



C- Yo quiero saber qué política tienen pensada si empezamos con avales truchos, si ya empezamos con una mentira, qué política está pensada.



GR- (Silencio...)



C- Vos mismo me estás diciendo que se trucharon los avales.



GR- Sí, se trucharon los avales. Si no, no nos podíamos presentar como candidatos. Porque cuando se hizo la alianza, el PRO si iba solo necesitaba siete avales, que estaban, eran amigos míos. Cuando hicimos la alianza con la UCR (Cambiemos) se integraba el 2 por ciento del total del padrón. Nosotros teníamos 490 afiliados, los radicales 5 mil. Había que juntar 250 fichas. Y lo consensuamos con "Pipo” Rodríguez, ahí vino la afiliación de los dos. Nosotros se la firmamos a "Pipo”, él la falsificó, lo que pasa es que después no se presentó como candidato; sabíamos que ninguno de los dos íbamos a poder juntar los avales. La noche que le firmé, él sabía que estaba trucho y lo mío también, los dos nos firmamos e impugnamos a la otra lista, la de Melella. Porque eran del FPV , eran radicales K. Después el retiró su lista, lo llamó a este pibe de Río Grande, Romi Ponce, que estaba enojado porque había perdido y me metió la denuncia. Así fue.



C- Por eso, ¿qué política van a seguir si empezamos con una mentira?



GR- ¿Pero vos pensás que la política es todo honestidad y transparencia? La política lo que más tiene es pragmatismo; si vos querés tener un candidato en una banca y no podés cumplir las reglas del juego, si no violás ningún "pacto” extraño, me parece que no… No sé, es una cuestión moral medio compleja la que me estás planteando.



C- No es compleja, es hacer las cosas bien o mal.



GR- Bueno, vos lo ves así, yo lo veo diferente. Es respetable lo que vos decís. Es más, te diría que debería ser así. Pero volvemos a lo mismo, esto no es una teoría pura de la política, es la práctica.



C- Sí, me cago en el resto para salir yo beneficiado.



GR- ¿En quien nos cagamos? ¿Te perjudiqué a vos?



C- Sí, porque es todo una mentira. Yo voté una mentira.



GR- ¿Vos lo votaste a Mauricio (Macri)?



C- Sí.



GR- ¿Qué dijo Mauricio que iba a hacer los primeros 180 días? ¿Cumplió? ¿Vos pensás que te dijo el 100 por ciento de la verdad?



C- No, no lo llegó a cumplir, pero el país ya estaba destrozado.



GR- Vos podés justificar lo que quieras. Ahora, Mauricio dijo un montón de cosas que no las va a cumplir nunca, porque si no, no lo votaban. La política tiene dos etapas: una arquitectónica y otra la lucha por el poder, el escenario donde vale todo. Y ES ASI. A Maquiavelo lo leen todos los políticos, y muchos lo aplican más de lo que deberían.



C- El fin justifica los medios entonces.



GR- En el PRO no ha habido internas en ningún lado. La única fue la de Michetti con Larreta, y Mauricio le bajó todo el aparato a Horacio para que quede claro que las internas se hacen sólo si el quiere. Este no es un partido democrático, es de Mauricio Macri, que no se le olvide a nadie. Es una máquina electoral, nada más.



C- (Silencio…)



GR- No pienses que este es el partido de la "gran” democracia.



C- (Silencio…)



GR- Igual esto le pasa a todo el país, todas las provincias tuvieron intervenciones cuando no estuvieron de acuerdo con Mauricio. No se salvó ninguna, incluida Buenos Aires, que la manejaba el primo (Jorge Macri).



A mi me dio mucha calentura lo tuyo, porque no sólo el puterío de enquilombar, decir "vamos a hacerlo mierda”, las denuncias penales…Todas estas boludeces no resuelven nada. El otro día fui a hablar con el juez en Buenos Aires. Le dije que tenía una denuncia penal por falsificación de avales y me dice: "¿vos sos diputado y tenés fueros?”. "Sí”, le contesté. "Olvidate, el expediente va a estar dos años dando vueltas y después cae”. Las causas de este tipo se usan mucho en la política, no hay un procesado ni preso por falsificación de cosas electorales. No hay.



C- (Silencio…)



GR- Pero bueno, es una cagada ya para mi estar con esta denuncia. ¿Y Romi sabés por qué lo hizo? De caliente.

Fuente: 29/07/18(Enorsai)