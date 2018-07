Un coche quedó totalmente destruido al incendiarse en la autopista a Córdoba

Fue esta mañana entre Funes y Roldán. No hubo heridos y el tránsito no se vio afectado.

Un automóvil quedó totalmente destruido al incendiarse esta mañana a la vera de la autopista Rosario-Córdoba entre Funes y Roldán.

Las causas del siniestro no estaban claras y eran investigadas por la policía y los bomberos de Funes.

Según las primeras informaciones, no se registraron heridos y el tránsito en esa importante carretera no se vio afectado.