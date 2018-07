Meghan Markle tuvo que sacrificar su comida preferida por pedido de la reina Isabel

Desde que Meghan Markle pasó de ser una estrella de Hollywood a formar parte de la familia real británica, su vida cambió por completo. Es que la retirada actriz debió cumplir normas estipuladas, desde su comportamiento, su vestimenta y, ahora, su comida. Sí, la reina Isabel no permite las pastas y el ajo, dos especialidades en los menús de la mujer del príncipe Harry.



Desde que se casó con el Príncipe Harry (33) en mayo, la flamante duquesa de Sussex (36) ya no puede viajar al extranjero con tanta frecuencia ni a destinos de lujo. Varios de esos momentos fueron graficados por ella en las redes sociales. Sin embargo, una de las primeras indicaciones que recibió la nueva integrante de la realeza fue cerrar su cuenta de Instagram y su blog The Tig.

Allí, la ex protagonista de la serie Suits también mostraba, en más de una oportunidad, diferentes platos con comida que tenía ajo. Una de sus recetas favoritas era cocinar los domingos adobo de pollo al estilo filipino, que contenía el ingrediente que ya forma parte de su pasado.



Meghan era fanática del ajo en sus recetas.

Ahora, cuando se trata de comer en el extranjero durante banquetes y eventos estatales, ese elemento ya no forma parte del menú. El pedido expreso viene de la reina Isabel y está relacionado con que se aconseja prevenir el mal aliento en medio de las reuniones entre visitantes oficiales.

"Nunca podemos servir nada con ajo o demasiadas cebollas. La Reina nunca tendría ajo en el menú", reveló Darren McGrady, ex chef real en el Buckingham Palace durante más 15 años, en diálogo con Recipes plus.





Otro de los alimentos prohibidos en las visitas al extranjero es el marisco, debido a que existe un alto riesgo de intoxicación por lo que se eliminó del menú para evitar enfermedades durante el viaje.

Y hay más: Meghan ya no podrá disfrutar de sus amadas pastas. En 2013, ella le había revelado a la revista de alimentos The New Potato que una "cena pausada de mariscos y pastas" era una de sus opciones de comida favoritas.



McGrady explicó que las pastas, el arroz y las papas tampoco aparecen en el menú porque la prohibición de carbohidratos es una elección personal de la reina Isabel, quien evita las comidas con almidón.

La reina Isabel conoció personalmente a Meghan en octubre pasado, cuando el príncipe Harry la presentó en el palacio de Buckingham y compartieron un té como indicaba el protocolo. Siete meses después, llegó la boda.