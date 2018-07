La diferencia en el desarrollo embrionario que puede definir la ley de aborto

Cuando falta una semana y media para el tratamiento del proyecto de Ley que busca legalizar el aborto en el país, un grupo de senadores analiza introducir una serie de modificaciones a la iniciativa que consiguió media sanción en Diputados. Una de esos cambios que se “negocian” por estas horas es el de llevar hasta las 12 semanas de gestación la interrupción del embarazo y no hasta la 14, como se había aprobado ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cambia en esas dos semanas?

Se especula con que el 8 de agosto -cuando sea el momento de que los senadores tengan que votar la ley del aborto- el proyecto así como está será difícil de que logre la mayoría para que se apruebe. Muchos de los que militan para que Argentina se sume a la lista de países que no penalizan esta práctica, se dieron cuenta que será necesario negociar.

Uno de esos cambios que se manejan es el de modificar el límite para la interrupción del embarazo, que hasta ahora estaba planteado en las 14 semanas de gestación y que varios desean llevarlo a las 12 semanas. Según los especialistas lo que cambia fundamentalmente en ese lapso es que el feto empieza a desarrollar su cráneo, lo que implicaría un riesgo mayor para la madre.



“La diferencia que surge entre esas dos semanas es que empieza a reproducirse el cráneo lo que generaría una mayor dificultad a la hora de interrumpir el embarazo”, explica Alejandro Hakim, miembro de la comisión directiva de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA).

El médico -que aclara que su declaración tiene que ver con la mirada médica- agrega que en la semana 12 se realizan los primeros estudios genéticos al feto, como la punción o el adn fetal. Esto es importante porque aquellos que están en contra de la legalización del aborto dicen que muchas mujeres decidirán interrumpir sus embarazos llegado el caso de que los resultados de estos análisis puedan ser desfavorables.



¿Por qué se habla de 12 o 14 semanas y no más tiempo? El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, respondió en una entrevista: "Tiene que ver con que es el primer trimestre donde se da el desarrollo embrionario. Después, el feto adquiere otras características y van apareciendo ciertas funciones, y allí uno puede comenzar a definirlo como persona humana. El límite pasa por allí.", explicó.

Por el lado de quienes militan por la aprobación de la ley, se muestran disconformes de realizar cambios: “Rechazamos cualquier tipo de cambio en el proyecto, no estamos dispuestos a aceptar alguna modificación, ni siquiera una coma de más o de menos”, dice Estefanía Cioffi, médica de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. La mujer no desmiente la reproducción del cráneo en el feto pero advierte que por ejemplo la ley actual de aborto no punible, existen casos de interrupción de embarazos en una mayor cantidad de semanas de gestación.



“No tiene mucho sentido esa modificación y no genera un riesgo para la mujer. En otros países del mundo, como Holanda, se puede abortar de manera legal en la semana 18. En Argentina están dadas las condiciones con toda la tecnología con la que cuentan los hospitales para poder hacerlo”, dice Estefanía, militante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Ante la consulta de por qué cree que se quieren hacer estos cambios en el proyecto, Cioffi contestó: “Es porque quieren dilatar el debate. Que vuelva al Congreso para que de nuevo regrese al Senado. Todo es para restringir los derechos garantizados en el articulado de la media sanción”.