Macri a Lifschitz: “Coincidimos en casi todo en privado y en nada en público”

El jefe de Estado habló de sus encuentros con los presidentes de Rusia, China e India, en busca de inversiones para el país. Insistió con que “el costo de la distribución de la energía en Santa Fe es el más alto de Argentina” y chicaneó a Miguel Lifschitz al decir que “con el gobernador coincidimos en casi todo cuando hablamos en privado y en casi nada en público”. También se refirió a la polémica por el nuevo rol de las Fuerzas Armadas, la votación que se viene en el Senado por el aborto legal, las expresiones del médico Abel Albino sobre salud sexual y el escándalo judicializado por "aportantes truchos" a la campaña de Cambiemos.



Putin y Xi Jinping



Este jueves, en la tarde rosarina, Macri atendió el llamado de Radio 2: “Acá estamos, terminando el primer día de reuniones con el presidente (de Rusia) Vladimir Putin, con el presidente (de China) Xi Jinping y con el presidente de la India”, inició la charla.



El máximo mandatario nacional describió que “el frente que está más candente en este momento es entre China y Estados Unidos, pero desde el G20 tenemos que otorgar todas las herramientas para mejorar las relaciones internacionales”.



“A los argentinos no nos ha ido bien aislados del mundo”, advirtió Macri. Y señaló que “exportar más es tener la posibilidad de generar más trabajo para los argentinos”.



En cuanto a las inversiones que prometió en campaña y que está buscando desde el inicio de su gestión en 2015, afirmó que “los rusos están muy interesados en hacer un puerto en la provincia de Buenos Aires, en construir centrales nucleares en Argentina, como también los chinos. Y nos han manifestado el interés de construir talleres de reparación ferroviaria”.



El presidente argentino dijo que “Vaca Muerta es una explosión de trabajo, que también repercute en la provincia de Santa Fe”. Y sentenció que “Rusia está con una agenda amplia de inversión en Argentina”.



El Ejército



Mauricio Macri fue consultado en la nota sobre la reforma que firmó el gobierno nacional con las Fuerzas Armadas, que generó gran polémica y enérgico rechazo en muchos sectores de la sociedad: “¿Tengo que hacer un comentario sobre eso? Me impresiona que tantos dirigentes, que tienen que ser responsables, no hayan leído ni siquiera lo que hemos firmado”.



El presidente aclaró que “no van a actuar en seguridad interna, van a ayudar en la lucha contra el narcotráfico” y agregó que “esto es algo que sufren los rosarinos, el avance del narcotráfico”.



“Lo que hace falta acá es estar listos para combatir contra el narcotráfico, el terrorismo, el ciberdelito”, describió Macri. Y enfatizó: “Tenemos que entender de una vez por todas que son las Fuerzas Armadas de la democracia”.



Consultado sobre si se tiene que modificar la ley de Seguridad Interior, el jefe de Estado argentino consideró “que se debata en el Congreso; no hay que tener temor de dar esos debates”.



Ajuste y tarifazos



A Macri también se le pidió un análisis de las medidas de ajuste que se enmarcan en el desembarco del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Argentina, a partir del préstamo de 50 mil millones de dólares otorgado: “El ajuste, que quede claro, es la transformación del Estado. El Estado se autoreprodujo y terminó aplastando toda actividad privada. Necesitamos un Estado que acompañe y no que aplaste”, indicó.



Luego apuntó que “los que agitan el fantasma del ajuste lo único que quieren es defender sus privilegios”.



Acerca de los aumentos tarifarios que están programados para los meses que vienen, Macri estableció: “El análisis que hacemos es el que ya todos saben. Siempre dije que no iba a participar de una mentira al pueblo argentino, cuando se les decía que la energía se podía regalar”.



La energía “más cara”



El presidente remarcó varias veces durante la entrevista radial que “lo que cuesta la distribución de la energía eléctrica en Santa Fe, que es la más costosa del país, afecta el desarrollo de los santafesinos”.



Macri comentó que “ya todos sabemos lo que nos cuesta pagar las facturas de luz, de agua, de gas” y afirmó que “gran responsabilidad es de las provincias, como Santa Fe o Córdoba, que tienen un costo de distribución muy caro, con sueldos altísimos”.



“Yo estoy muy orgulloso de los argentinos, porque le están poniendo el hombro a la situación, están ahorrando energía, se están abrigando más en invierno, están teniendo mejores aislaciones en sus casas. Todo eso permite que el consumo baje a la mitad”, expresó.



En este sentido, chicaneó al gobernador Miguel Lifschitz: “Santa Fe debería dar el ejemplo, la verdad que no he tenido muchos puntos de acuerdo con el gobernador. Cuando hablamos en privado estamos de acuerdo en casi todo y después en público no coincidimos en nada”, disparó.



El aborto legal y Abel Albino



Macri también respondió sobre el debate y votación que se viene en los primeros días de agosto por la legalización del aborto: “Lo único que les he pedido a los senadores es que voten a conciencia y que respeten la opinión de sus compañeros”, aseguró.



A propósito de esta cuestión, fue consultado por los polémicos dichos del médico Abel Albino en el Senado: “No escuché sus declaraciones pero he visto las repercusiones”, dijo. Y después intentó defenderlo: “Albino trabaja muy bien con nosotros en los centros de primera infancia, donde es muy importante el trabajo. Es un batallador de hace muchos años en ese sentido”, dijo.



“Tenemos que dejar de lado otras consideraciones, que son opiniones de él”, concluyó sobre Albino.



Denuncia por “aportantes truchos”



Por último, el presidente Macri respondió escuetamente sobre la denuncia presentada sobre el financiamiento de la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires en 2017: “La Justicia tiene que actuar como corresponde, hemos aportado todo el material. Creo que hay mucha hipocresía, hay que trabajar en una nueva ley electoral para evitar esos vacíos”, sentenció.



“No voy a opinar hasta tanto se exprese la Justicia”, dijo sobre el tema y allí decidió terminar la charla dejando “un saludo afectuoso a todos los rosarinos”.