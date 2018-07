Luis D'Elia: "A Macri hay que fusilarlo en la Plaza de Mayo"

El ex dirigente piquetero Luis D'Elía fue un paso más allá en la rivalidad política con el Gobierno nacional y pidió que el presidente Mauricio Macri sea "fusilado en la Plaza de Mayo" por endeudar al país "por 203.000 millones de dólares" y ser "un mafioso y ladrón".



Visiblemente enojado con la gestión del Gobierno nacional, el titular del partido Miles incitó a una acción violenta contra el jefe de Estado e hizo una llamativa referencia histórica, al señalar que lo mismo hicieron "a los traidores" el general José de San Martín y Manuel Belgrano durante las guerras de la Independencia.

"A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo delante de todo el pueblo. Es un hijo de re mil putas", insultó ayer D'Elia en una entrevista con el periodista Santiago Cuneo, por Canal 22. "San Martín, en la campaña libertadora, ¿a cuánto traidor fusiló? Belgrano, en la expedición del Norte, ¿a cuántos (otros)? Ninguno de los dos dio bola y ordenaban con mano firme", comparó.



Consciente de la gravedad de sus dichos, D'Elia se anticipó a lo que serán las futuras críticas: "No es un exabrupto, algunos dirán que D'Elia es un destemplado y dice boludeces". "Son unos ladrones, Macri y todo el Gabinete son unos mafiosos. Está comprobado que los mismos tipos que nos gobiernan mandaron 50 mil millones de dólares al extranjero, a cuentas off shore de ellos", continuó.



Además, el dirigente kirchnerista cuestionó al equipo presidencial por el ajuste económico que está llevando tras la devaluación y el acuerdo con el FMI, y advirtió que se trata de una "crisis auto inflingida, generada a los efectos a los efectos de instalar un modelo de saqueo".

"Vinieron a saquear la Argentina. Macri es representante de una élite mundial que sueña con un planeta gobernado por las corporaciones, donde desaparezca no solo la democracia si no los estados-nación", opinó el jefe del MILES.



El jefe territorial se mostró también molesto por la falta de reacción de la ciudadanía. "Pero más pelotudo es el pueblo argentino, es como dice (el tema), el 'malevaje extrañao mira sin comprender'", afirmó. "¿Qué más tienen que hacer? ¿Dónde están las escuelas, los hospitales, las estructuras de servicios, las industrias? ¿Qué hicieron con la guita?"



Finalmente, Luis D'Elia hizo un pronóstico político en el que se avecinan "dos caminos, el de la represión y el fraude". "Si no alcanzara el fraude electoral, ellos manejan el Correo (Argentino), el sistema de conteo… sabemos a lo que van. Lo que yo me temo después de la reforma de seguridad interior es que Macri empiece a soñarse (Juan María) Bordaberry, lo que sería para el Imperio, que viene acumulando derrotas en el continente, una variante significativa del modelo", planteó.



La mención a Bordaberry se refiere al ex presidente de Uruguay, quien asumió como jefe de Estado constitucional en 1972 y luego continuó su mandato como dictador hasta 1976, tras ser la cabeza de un golpe militar. Fue acusado y estuvo preso por delitos de lesa humanidad.