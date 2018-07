"El kirchnerismo estigmatizó a las FFAA"

El ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, dialogó con Cadena 3 respecto a las reformas de las FF.AA. anunciados por el presidente Mauricio Macri y aseguró que el kirchnerismo "estigmatizó" las Fuerzas.

“Néstor Kirchner y Nilda Garré realizaron la famosa doctrina kirchnerista que destruyó a las FF.AA. Publicaron un decreto que impidió realizar tareas del siglo 21 y terminaron de estigmatizar a los militares”, señaló.

Argumentó que en la actualidad no existen conflictos entre Estados o amenazas de invasión extranjeros, y que por lo tanto las tareas de las Fuerzas Armadas deben modernizarse.

“El decreto publicado por el Gobierno nacional vuelve a la ley sancionada en 1988: las FF.AA. actuarán en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo. El kirchnerismo lo que hizo fue agregar a esto ‘que actúan en ataques perpetrados por Fuerzas Armadas de otros Estados’, lo que los aleja de actuar en cualquier situación”, explicó.

Opinó que “es momento de superar la época de 1970” y que las Fuerzas hoy están integradas por gente joven, “sin relación con el Gobierno de la dictadura” por lo que "hay que sacarles la mochila" de esa época.

“La Argentina necesita defenderse de los nuevos tipos de amenazas como el terrorismo internacional, cibernético o narcotráfico. En este sentido, también las fuerzas se deben equipar con nuevas tecnologías”, recalcó.

Sobre el proyecto de ley presentado por diputados del kirchnerismo para derogar el Decreto 683/18 publicado este martes en el Boletín Oficial que plantea una reforma de las Fuerzas Armadas, Aguad los acusó de “no leer la reglamentación y de hacer política”.

También apuntó al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien rechazó el nuevo rol de las FF.AA. y pidió que se debata el Senado: “Claramente no leyó el decreto, lo que hicimos fue cambiarle una palabra. Me extraña que no diga que la Policía provincial estuviera preparada para luchar contra el narcotráfico”.

“Está totalmente prohibido que las Fuerzas Armadas se entrometan en seguridad interior. Son especulaciones políticas. La tarea de los militares será de apoyo logístico: comunicación, transporte, sanidad y asistencia a cientos de pueblos que no tienen agua. Vamos a ayudar a Gendarmería y Prefectura, no ocupar su rol”, declaró.

Por otro lado, anunció que la empresa que buscará al submarino ARA San Juan estará definida en 10 días y que a fines de agosto estará navegando en el atlántico sur.

Fuente: 26 de julio de 2018 (Cadena3)