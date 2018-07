Villa Cañás -"Empiezan los tironeos de parte del PJ" dijo el Dr. Omar Rodriguez Otegui.

Trascendió y se conocieron reuniones que se hicieron con Duhalde y posibles candidatos, por parte del peronismo. Cada vez son más los que piensan que este gobierno es indefendible, el tema es que hay del otro lado, sabemos que el otro día hubo reuniones entre Duhalde y Tinelli para aparentemente ofrecerle algún tipo de candidatura se habla de la gobernación de la provincia de Buenos Aires y por otro lado Pichetto también dijo que todos sus senadores van a votar en contra del desafuero de cristina, cosa que en el Senado de la Nación no sucedió nunca salvo cuando Angeloz se desautoafueró, es decir nunca hubo un desafuero lo cual la habilitaría para ser candidata 2019.

¿Cómo ve usted el peronismo? Especialmente la oposición para quienes no están de acuerdo con este modelo pueda votar algo potable.

Bueno partamos de la base que la oposición en la Argentina hoy es el peronismo con lo que se llama PJ y Unión Ciudadana que es el partido que encabeza Cristina Kirchner eso es la oposición. Empiezan los tironeos de parte del PJ, los candidatos que no quieren a Cristina, que no le reconocen el liderazgo que tiene en un porcentaje alto de la sociedad, entonces esos señores que tienen la llave del PJ, del peronismo están buscando candidatos para ver que mejunje pueden hacer, que acuerdo raro pueden hacer. El otro día vi a Pichetto en televisión con Novaresio y la verdad estuvo muy bien y dijo que la provincia de Buenos Aires es la ola, hizo un símil con el problema mexicano, el gran combate está en la provincia de Buenos Aires. Por eso la Dra. Kirchner está tratando de convencerlo a Felipe Solá para que vaya con ella como candidato a gobernador de la provincia. Por otro lado el PJ está buscando desesperadamente personas que vayan como candidatos para gobernadores de Buenos Aires, por que podes tener un candidato a presidente pero si no tenes un candidato a gobernador que tenga posibilidad en la provincia de Buenos Aires, porque no hay presidencia. Después de la reforma del 94 con el Pacto de Olivos se define y tiene todo la provincia.

¿Cómo ve usted estas propuestas que se están haciendo a figuras mediáticas como el caso de Tinelli?

Para mi en el peronismo hay algunas vertientes serias y lo otro de terror, volvemos otra vez a lo mismo. A buscar figuras solamente para la coyuntura y no gente que tenga que ver realmente con el territorio con la gente que es lo que habría que buscar. Hay que buscar candidatos con perfiles que tengan que ver con la gente, con los problemas de la provincia, lo mismo que nosotros acá en santa fe. Nosotros tenemos un compañero que se ha deslumbra por capacidad, es Perotti, y hay otros compañeros como el candidato Busatto, entre otros.

A Perotti creo que le faltó prensa, pero es un gran candidato.

Si por eso creo que hay que buscar a esa gente, no a gente como Del Sel. Hay que buscar gente que tenga que ver con la realidad de manejar políticas de estado porque estamos en una coyuntura muy difícil. No podemos poner a cualquiera. Es lo mismo que si vos tenes un avión, pero si no tenes piloto y por mas que venga uno con cara linda no lo podes poner a manejar el avión, porque seguramente se te va a caer y acá pasa lo mismo. Gobernar no es para cualquiera. Lo estamos viendo con este conjunto de gente que está gobernando eran los mejores tipos en 50 años y no saben que hacer con el país, entonces no se puede seguir practicando sobre la vida y el futuro de los habitantes de argentina porque no da para mas esto. Nos estamos quedando sin salud pública, sin educación van a achicar todos los presupuestos entonces el peronismo tiene que buscar gente que sepa salir de esta coyuntura riesgosa. Hay que buscar gente capacitada. Tinelli será un buen muchacho pero que sabe del Estado?, que sabe de armar un presupuesto para la Nación?. Hay cosas muy técnicas para manejar un país y que no se saben.

La sensación que tiene la gente es que Tinelli o cualquier otra figura mediática siempre es una figura decorativa llamativa popular que detrás tiene una maquinaria, y no se sabe bien quienes la conforman.

Bueno pero ese criterio, es un criterio terrible. La maquinaria te degüella. El que tiene que conducir es el jefe, el presidente. La argentina es un país presidencialista, no podes poner un tipo que lo maneje una maquinaria atrás, que hagan lo que quieran, eso es lo que estamos pasando. Tiene que ser una persona que conozca de política internacional, se esta definiendo la suerte de argentina según lo que pasa en el mundo. Por eso nos paso lo que nos paso, toman decisiones en China, en Rusia o en EEUU y nosotros vamos a parar a los caños o al revés o por ahí te dan un envión y te mandan para arriba. Pero si vos no tenes un equipo de gobierno que este capacitado no podes gobernar.

¿No le parece que en la última recta se van a alinear todos atrás de Cristina o eso en inviable?

Es una pregunta importante, pero no la puedo contestar, tendría que hacer futurología. Hoy como está la cuestión no, porque veo que hay muchas ambiciones del lado del PJ y mucha gente con ambiciones pero también tiene un violento resquemor con Cristina Kirchner, porque Cristina Kirchner, quieras o no es el mejor cuadro político de gobierno que tiene el peronismo, porque gobernó se pudo haber equivocado, pudo haber elegido mal la gente y si estoy de acuerdo y nos podemos sentar a discutir eso estoy de acuerdo. Pero el peronismo no tiene otro cuadro que haya gobernado tanto tiempo, que conozca tanto de las cuestiones de estado y todo. Entonces ellos están bloqueados por ese tema. Salvo hay uno Pichetto que fue presidente de bloque de senadores en los gobiernos de Menem, en el gobierno de De la Rúa, en el gobierno de Duhalde, en el de Néstor Kirchner y en el de Cristina, y sigue siendo presidente del Bloque de Senadores. Lo cual es en sí mismo un poder público eso. Y no es lo mismo que ser presidente en un bloque de diputados que tratan más las cuestiones de estado, entonces Pichetto es otro hombre armado que podría ser candidato del PJ .

Los kirchneristas defienden el anterior gobierno diciendo que fue la década ganada, y que si puede ser que fuimos un gobierno con casos de corrupción, pero el actual es un gobierno estructuralmente corrupto ¿si se depura el peronismo puede llegar a ganar?

En la historia de los gobiernos de América Latina sobre todo Argentina todos los gobiernos que han estado del lado nacional y popular, sin hablar de derecha e izquierda, sino de la parte liberal y conservadora y nacional y popular, todos los gobiernos que han representado a este sector han tenido problemas porque les han exhibido como errores gravísimos, nada más que el tema de la corrupción. Pero acá vivimos en el mes de mayo casi junio, una semana que fue trágica en argentina. Que para sostener esta política monetaria Sturzenegger perdió 12.000.000.000 de dólares que los perdimos nosotros, y él se fue a su casa y ningún juez lo llamo para preguntarle como hizo para perder esa cantidad de dinero en la timba financiera internacional en una semana, yo como sé que no hubo grupos nacional o internacionales que hicieron esas cuestiones adrede para llevarse a la casa 12 mil millones de dólares. Entonces estoy totalmente de acuerdo que hablemos de la corrupción, porque el estado argentino está pasando por un momento de una corrupción endémica y eso hay que combatirlo también porque así no se puede crecer, así no se puede vivir, porque no es corrupción. Es como decía Perón “el pescado no se pudre por la cola se pudre por la cabeza”, entonces la gente dice total estos roban, entonces los comerciantes marcan con el precio que quieren total todos roban y es un “viva la pepa” y estamos viviendo así. No hay un estado que te defienda, no hay una conducción del estado que nos defienda. ¿Quién nos defiende si no es una política de estado acorde con las cosas? Entonces así estamos. Al borde de un caso anárquico porque si uno pregunta quién nos representa nadie lo sabe.

El Dr. Rodriguez Otegui agradece a Cristian Antonioli y al medio por haberlo convocado y queda a disposición para notas futuras.