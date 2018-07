Triquinosis: dos familias afectadas.

El Sr. Eugenio Orsi, Director del Área de Seguridad Alimentaria Municipal (ASAM) recibió al equipo de Canavese Hnos. Orsi aseguró: "En Villa Cañas no tenemos ningun caso, en Venado Tuerto hay dos familias afectadas".

El Sr. Eugenio Orsi, Director del Área de Seguridad Alimentaria Municipal (ASAM) recibió en su oficina y laboratorio al equipo de Canavese Hnos para aclarar temas referidos a su labor.

¿Qué hay de verídico en esa cadena de Whatsapp que circulo en el día de ayer?

Esa cadena yo también la recibí, hable con los colegas de Venado Tuerto, fue una nota falsa, pero acá en Villa Cañas ni en Venado Tuerto se recibe mercadería de ese frigorífico, que acusa de una enfermedad que no tiene nada que ver con la triquinosis, se habla de la bacteria Escherichia Coli 0157 (causante del Síndrome Urémico Hemolítico) que también la producen las carneadas inseguras de especies bovinas, porcinas y también de la leche, pero como dije es completamente falsa la información.

Pero acá ahora estamos con otro tema, la triquinosis, que nos compete a todos, por suerte en Villa Cañás no tuvimos ninguna alerta, ningún brote, en Venado Tuerto aparecieron 2 familias afectadas.

¿Qué es la triquinosis?

Es una enfermedad parasitaria, transmitida por el parásito Triquina Spiralis, el huésped que lo transporta es la rata, el cerdo es un huésped intermediario, que hace de conexión entre la rata y el hombre. Para enfermarse el cerdo tiene que comer la rata y allí se infecta, la rata puede morir pero la triquina sigue vive durante meses.

El parasito muere a 65/ 67 grados durante 20 o 25 minutos de cocción. Con chorizos bien cocidos no nos vamos a enfermar, el problema son las carnes crudos, los chacinados. La triquina vive dentro de la fibra muscular, y resiste durante varios meses la salazón, los condimentos y el desecado; esa es la peligrosidad que tiene.

No importa la limpieza que se mantenga cuando se hace producción de embutidos, es un agente teológico patógeno o sea, no altera la característica del producto, o sea el salamín, la bondiola, el lomo puede tener un muy buen aroma, buena consistencia, buen sabor, buen color, buena presentación pero está enfermo, y allí nos contagiamos.

Hay carnicerías que compran en frigoríficos, pero también algún cerdo en el campo, ese cerdo vino infectado, con un cerdo infectado de 120/130 kg si lo hace todo salamín, puede llegar a enfermar a 300/350 personas, el error es que se utiliza para la comercialización, dentro de un negocio va mucha gente a comprar de distintas familias. Hay gente infectada de Rio Cuarto, La Cesira, Canals 120 personas y 5 casos detectados en Venado Tuerto y hay otra familia que si consiguen los fiambres de esa familia lo van a traer para que los analicemos en nuestro laboratorio, porque ofrecimos nuestro laboratorio para que lo utilicen en caso de ser necesario. La primera familia lo mando a analizar a Santa Fe, todavía no tienen los resultados.

¿Una vez alojado en el cuerpo como es la sintomatología?

El parasito tiene 3 etapas: una etapa digestiva, que si no nos damos cuenta produce larvas y va migrando al cuerpo, de los intestinos a la sangre y las larvas empiezan a circular por todo el cuerpo, esa sería una fase invasiva y después esta la fase de enquistamiento, que es cuando el parasito entra dentro de la masa muscular; todos estos temas se explican muy bien cuando se realizan los cursos de manipulador de alimentos.

Siempre se toma como ejemplo esta enfermedad porque es una zona de algo riesgo de triquinosis.

Hemos tenido algún problema de triquinosis pero por suerte hace mucho tiempo en el tiempo que estaba la Dra. Olga Svicer, por suerte la Municipalidad se equipó del laboratorio, se están haciendo los cursos de manipuladores de alimentos y concientizando a la gente de la peligrosidad que tiene esta enfermedad.

Lo que le pedimos a la gente que cuando hace una carneada, mate el cerdo y traiga a analizar la entraña, el diafragma que es el principal órgano donde se aloja este parasito.

La enfermedad tiene baja tasa de mortalidad.

¿En cuando tiempo se comienzan a sentir los síntomas de la enfermedad?

Cuando se consume la carne infectada en 3 o 4 días ya empiezan a pasar larvas de la luz intestinal a la sangre, y esa hembra que puede parir entre 2000 y 2500 larvas, para que se produzca la enfermedad en el hombre se necesitan entre 75/80 hembras, desde que empiezan a pasar la hembra va a parir entre 6, 7 u 8 semanas, o sea, si no te das cuenta y tenés ese pequeño disturbio gastrointestinal se trata como cualquier otra cosa, sin darle importancia, pero si le decís al médico comí hace 3 días chacinados, allí te dan antipasitarios, siempre la medicación actúa dentro dela luz intestinal, cuando las larvas pasan a la sangre no hay medicamente que solucione el tema, por eso es bastante complicado.

Por eso se aconseja si tiene algún trastorno intestinal, concurrir al médico e informarle que comió algún chacinado que no conoce la procedencia.

¿Es obligatorio analizar los elementos en el laboratorio en Villa Cañás?

No, no es obligación, es una concientización de la gente, acá conociendo la enfermedad tienen que tomar conciencia y realizar los análisis pertinentes, tiene un costo de $ 300. Nunca en nuestro laboratorio dio un animal positivo, pero se han hecho no más de 20 muestras por año, pero se carnea mucho más.

¿En la localidad se venden chacinados sin rotular o controlados?

Si, pasa en todas las localidades.

Son tres las partes que tienen que tomar conciencia sobre este tema: la parte oficial , el poder político, el Área de Seguridad Alimentaria, por otro lado, el sector comercial, carnicerías, rotiserías, almacenes que están vendiendo chacinados que no estén rotulados y la tercera parte el sector del consumidor final, tratemos de comprar salamines o chacinados que estén rotulados.