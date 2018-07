Cormillot revela la clave para acompañar a alguien que necesita bajar de peso

El especialista en nutrición Alberto Cormillot explicó cómo se tiene que encarar un tratamiento para bajar de peso y el significativo aporte que puede hacer el círculo íntimo de quien necesita adelgazar. En ese sentido, durante la columna que realiza diariamente en el programa radial de Marcelo Longobardi, remarcó la importancia de no dar “indicaciones” a quien quiere perder peso y derribó un mito.

“Lo que hay que hacer es procurar no hacer una exhibición de las comidas más engordantes. El que tiene un problema alimentario o el que quiere tratarlo es uno, es por eso que lo importante es no darle instrucciones”, indicó el médico especialista en nutrición, dando cátedra sobre lo que sí hay que hacer y lo que no cuando alguien pronuncia la célebre frase: “Estoy a dieta”.



En tanto, Cormillot aprovechó el micrófono para también derribar un mito que está instaladísimo en la sociedad y que va pasando a través de las generaciones. Aunque pareciera una rareza, advierten que aún llegan pacientes a las consultas con resistencia a consumir productos endulzados de manera artificial y no con azúcar, es por ello que aclaró: “Ningún edulcorante es cancerígeno".

En ese sentido, a principio de mes ya había dado importantes consejos durante su presencia en la #Mesaza de Mirtha Legrand. Incluso, hasta brindó algunos tips a la hora de combatir esta enfermedad. "La zanahoria no mejora la vista, es mentira, no ves mejor. Tiene poca vitamina A", destacó y agregó: "La sal marina tiene la misma cantidad de sodio que la sal común; el azúcar integral es el azúcar negra; la morcilla es muy rica en hierro".

Y continuó: "Es un mito que no se puede comer pastas con carne, es buena la pasta con un poco de carne. Conviene comer algo y carne; la sandía con vino no te mata; la yema de huevo tiene colesterol, pero no es mala". "Es un mito que el alcohol es para el frío. El alcohol te calienta la piel, evapora la transpiración", destacó.

"Es un mito que comer poco, achica el estómago porque es como el útero. Cuando uno come, puede comer hasta un kilo y medio", destacó el especialista y explicó: "La cerveza engorda; y el vino hace bien hasta dos copas y un poco más en el caso de los hombres; y una copa y un poco más para las mujeres. Por encima de eso, los efectos positivos se diluyen".

Asimismo, afirmó: "Erradicar el azúcar es imposible, hay que bajar el consumo. Hay muchos fundamentalistas, pero no se basan en la realidad", al tiempo que destacó: "Hay que hacer cuatro comidas, por lo menos ese orden ayuda que el metabolismo funcione mejor". "Si uno tiene tanta cantidad de grasa, el organismo se acostumbra a esa cantidad de grasa. Los atracones y la gula, responden a situaciones psicológicas", explicó.