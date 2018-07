Lifschitz: “La Nación aplica un federalismo a la inversa”

El gobernador Miguel Lifschitz rechazó el recorte de recursos “que corresponden a las provincias” para cumplir con el ajuste que el gobierno nacional se comprometió a realizar frente al Fondo Monetario Internacional (FMI). El mandatario habló horas antes de que el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, se reúna con su par nacional, Nicolás Dujovne, para interiorizarse de los detalles del ajuste que la administración central pretende que hagan los Estados del interior. Los mandatarios de Córdoba y Entre Ríos, que también pusieron condicionamientos al diálogo con la Nación.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, puso reparos sobre el proceso de recorte de recursos que impulsa la Nación a partir del acuerdo al que llegó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que afectará, según se adelantó, al plan de obras públicas que estaban previstas para el interior del país.

“Parece un federalismo a al inversa”, aseguró Lifschitz, en relación con el plan de ajuste que tiene previsto llevar adelante la administración de Mauricio Macri, y agregó: “Nos hubiera gustado que nos llameran para discutir un proyecto de país, el futuro, las políticas económicas, y no solamente el ajuste”.

Gobernadores

Los gobernadores de la Región Centro se reunieron ayer en la ciudad Santa Fe para conmemorar los 200 años de la legada al poder de Estanislao López. La efemérides federal fue el marco ideal para posicionarse de cada a una nueva ronda de discusión sobre recursos. El Ejecutivo nacional quiere que las provincias compartan, en proporción a su participación en el reparto de recursos coparticipables, el ajuste que acordó con el FMI a cambio de auxilio financiero. En el caso de Santa Fe, ese programa implicaría un sacrificio de 8.300 millones de pesos.

“Se habla de que hay que hacer sacrificios, pero tienen que ser equilibrados y equitativos”, dijo Schiaretti, antes de poner sobre la mesa las condiciones de esa provincia de cara a esa discusión: recortar subsidios federales al Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba), limitar la superposición de partidas para financiar servicios prestados por las provincias y fin de la discrecionalidad en el reparto de los fondos no automáticos.

“El interior hoy subsidia al Amba con más de 60 mil millones de pesos, donde se concentran los aportes para el transporte, además de los servicios que brindan la empresa nacional de Aguas (Aysa) y las distribuidoras Edenor y Edesur”, señaló el mandatario.

Su colega entrerriano Gustavo Bordet reclamó que no se “vulneren derechos adquiridos de las provincias”.

Lifschitz fue más duro. Dijo directamente que no está de acuerdo con que se recorten “recursos que le corresponden a las provincias”. Sobre todo, acotó, en un momento de dificultades económicas, cuando se necesita “un Estado que fortalezca las políticas sociales y que sostenga la obra pública”.

El ministro de Economía, Gonzalo Saglione, tendrá con su par nacional, Nicolás Dujovne. Durante el encuentro se conocerían más precisiones respecto del mapa del ajuste que pretende la administración central. En la previa, advirtió que antes de discutir el ajuste hay que corregir el reparto discrecional de recursos. “Uno visita otras provincias y ve obras de cloacas, viales y rutas en ejecución con recursos nacionales, y eso no sucede en Santa Fe”, se quejó.

Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Pública (Aasap) indicó que Santa Fe recibió en el primer semestre del año 2.396 millones de pesos por inversión directa y transferencias de capital (excluido fondo sojero), muy por debajo de Buenos Aires y Caba.

La Nación prometió al FMI aun ajuste de 20 mil millones de dólares en tres años, que saldrán de las partidas de obras públicas, del gasto de funcionamiento (salarios y empleo público), distintos programas sociales y transferencias a las provincias, en primera medida.

Diversos trascendidos apuntan a que habría podas en las transferencias de capital a las provincias, se cortarían los fondos para las Cajas previsionales y asignaciones como el incentivo docente. en las últimas horas es que la Nación pediría aval a los mandatarios para realizar otro ajuste sobre la fórmula de actualización de jubilaciones.

Deuda con Santa Fe

A su vez, el gobernador advirtió: “Nosotros no estamos de acuerdo con los recortes a las provincias y más en un momento de dificultades de la economía donde es necesario un Estado presente, que no solamente no recorte sino que fortalezca las políticas sociales y que sostenga la obra pública que es generadora de empleo y de movimiento económico para el interior del país”.

Lifschitz señaló, además, que el ajuste que llevará adelante el gobierno nacional no tiene porqué vincularse con la deuda que Nación tiene con Santa Fe, y explicó: “El tema de la deuda es el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto corre por carriles separados, en estos días vamos a ver cómo van las negociaciones para ver si podemos llegar a un acuerdo favorable para la provincia”.