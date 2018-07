Salieron campeonas pero festejaron con un bidón porque la AFA las dejó sin trofeo

Las jugadoras del Pincha se consagraron campeonas pero no tuvieron copa: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no les entregó un trofeo para que puedan celebrar y, entonces, ellas lo improvisaron con un bidón de agua.

El equipo de fútbol femenino de Estudiantes de La Plata empató sin goles en el partido de vuelta de la final de la Copa de Plata ante Excursionistas. Como en la ida habían conseguido golear 4-0 como locales, el Pincha se quedó con la ventaja definitiva en el resultado global y se coronó campeón por primera vez desde que participa en el torneo de la AFA de esta disciplina.



La Copa de Plata es un torneo reducido en el que participa el segundo pelotón de equipos que juegan en la máxima categoría del fútbol femenino argentino y aunque hasta su nombre hace referencia a un trofeo, el equipo campeón no fue reconocido con ninguno. Cuando el árbitro marcó el final del partido, ni un dirigente se acercó a agasajar a las jugadoras, por lo que ellas decidieron utilizar un bidón de agua como trofeo simbólico.



Todas las jugadoras se reunieron alrededor del recipiente plástico con el escudo del club, lo alzaron y comenzaron a arrojarse espuma para festejar el primer título oficial de la institución en esta competencia. Pero no quedó ahí: el plantel completo se tomó una foto grupal junto al bidón y luego lo apoyaron sobre el césped sintético del estadio del Bajo Belgrano, para hacer la tradicional "palomita" de frente a uno de los arcos.

Las jugadoras de Estudiantes hicieron la clásica "palomita" frente al bidón de agua.

"Es algo histórico para el club. Cuando el árbitro pitó el final del partido, las chicas se abrazaron y nos quedamos en la cancha esperando el premio. No se da todos los días de salir campeones, pero la copa nunca llegó", aseguró Pablo Pastor, el director técnico del equipo, en diálogo con TN.



Un día después de la consagración, el entrenador hizo un balance y se lamentó por la ausencia del trofeo: "Somos merecedores de este logro, es un sacrificio grande el que hace uno. El premio es algo simbólico, pero tenía que estar. Las chicas querían dar la vuelta, y la dieron. Esperemos que haya un llamado de AFA y que venga la copa".

El bidón que se transformó en copa, al menos durante la celebración de Estudiantes de La Plata.

Micaela Sandoval, una de las campeonas, fue la que tuvo la idea de utilizar el bidón en reemplazo de la copa. "Fue en el momento, terminó el partido y salimos todas corriendo a abrazarnos. En ese momento querés levantar algo, tirarte de palomita a la copa, lo que sea. Vi el bidón tirado y lo agarré para festejar", relató.



La Asociación del Fútbol Argentino no se pronunció de manera oficial. Sin embargo, ante la consulta de TodaPasión, fuentes de la Comisión de Fútbol Femenino explicaron que la Copa de Plata es un certamen en el que juegan los equipos que terminaron entre el séptimo y el 13° lugar al finalizar la primera fase del torneo de Primera A, para que las jugadoras puedan tener continuidad.



Desde la casa madre del fútbol argentino detallaron que UAI Urquiza fue el equipo campeón de la disciplina por imponerse en la Copa de Oro, mientras que el otro club que se consagró en esta temporada fue Independiente, en la Primera B, a quienes sí se les entregó el trofeo correspondiente.