- Visita del Ministro de Desarrollo Jorge Álvarez

El viernes 20 del corriente mes, estuvo en la ciudad de Villa Cañas el ministro de Desarrollo Social de Santa Fe Jorge Álvarez, junto al intendente Norberto Gizzi, el senador Lisandro Enrico, la diputada Victoria Tejeda, el director de Deportes Marcelo Rodríguez y el concejal Roberto Vergé.

Se hizo entrega al Club Studebaker $80.000 correspondiente al programa provincial Buenas Prácticas por el proyecto de mejoras edilicias en la confitería ubicada en el Parque. Los recibieron su presidente Marcelo Compañs y su secretario José Traverso.

El programa está orientado a generar mejoras de infraestructura, equipamiento y capacitación para espacios institucionales como por ejemplo los clubes sociales.

Luego de la entrega del subsidio, el Ministro de Desarrollo mantuvo un diálogo con Canavese Hnos.

Usted habla de una grieta social, ¿que medidas se están tomando?



Yo digo que no estamos en una grieta, sino que estamos en camino si seguimos en esta situación. Porque muchos hablamos de una grieta política. Uno la grieta social la ve con el proceso inflacionario, que estamos teniendo con el aumento de las tarifas, las tasas tan altas, la situación social lleva a los sectores más vulnerables a estar muy afectados y también otro sector muy importante es la clase media particularmente la clase media baja. Nosotros trabajamos fuertemente con lo que tiene que ver con la salud alimentaria que eso es algo urgente e inmediato. Pero también lo hacemos con lo que hace a la salud, a la niñez. Villa Cañás siempre lo doy como un ejemplo en el trabajo en política social, particularmente en la niñez porque hay servicio local, centro de dia, y tambien tenemos el alojamiento residencial para chicos con medidas de inclusión y eso lo estamos impulsando y apoyando a nivel provincial. De igual manera que se lo hace desde el deporte. Nosotros hoy tenemos 180.000 chicos participando en Santa Fe juega.



Menciona que se ven afectados sectores que antes no ¿habla de una extensión territorial o de sectores económicos?



No, la realidad que uno ve no es solo de la provincia, hace pocas semanas atrás en Córdoba estuve en una reunión, de la región centro con el Ministro de Córdoba y la Ministra de Entre Ríos y es una situación compartida. Uno ve qe hay particularmente sectores de trabajo informal, hablamos de un pintor o albañiles, hay trabajos que a veces uno puede posponer en el tiempo y eso afecta a la familia, a aquel que pierde la posibilidad de trabajar. Y uno se refiere a eso, no solo a la pérdida de poder adquisitivo de la familia sino también la posibilidad a la pérdida del trabajo. Y se está viendo en muchas empresas e industrias donde están disminuyendo las horas extras y en otros casos desaparecen. Como lo definió el Ministro de Trabajo Julio Genesini “es una pérdida de trabajo por goteo”. Uno lo ve en las grandes ciudades, el “se alquila” ha ido creciendo, hay muchos locales que cerraron y esos son uno o dos puestos de trabajo que se pierden. Y esto nos obliga a prestarle una atención más especial. Particularmente lo que hace a la seguridad alimentaria. Nosotros hemos crecido mucho en la provincia en transferencia de recursos en lo que hace a comedores y copa de leche, lo que hace el propio Ministerio de Educación, con los comedores escolares y nosotros de desarrollo de los comedores comunitarios y lo que transferimos a los propios municipios y comunas.



¿En los comedores se ve afectado el número de personas que asiste?



Si, nosotros vemos que los que iban solo a la copa de leche se suman al comedor. En algunos lugares por ejemplo en la ciudad. En la ciudad de Santa Fe puntualmente donde nosotros tenemos algunos centros de acción familiar que son propios del estado, similares a un centro de día, donde los chicos iban solo a participar de diferentes actividades, y no asistían a la copa de leche o al comedor y fueron sumándose. Hoy vemos particularmente en los barrios de las grandes ciudades que hay una mayor demanda. Sin duda ha crecido.