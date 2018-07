Venado Tuerto: nuevamente robaron en la Biblioteca Savino

Se estima que el hecho ocurrió en la mañana del domingo en horas tempranas, donde tras forzar una ventana ingresaron y se llevaron la garrafa, si bien los vecinos no observaron movimientos extraños. Posiblemente los ladrones aprovecharon que era domingo y una mañana muy fría, situación que atenta contra la temprana presencia de personas en la calle.

La coordinadora de los talleres que funcionan en la entidad, ubicada en Basualdo y San Martín, no pudo contener su enojo e indignación, ya que desde el robo de hace diez días -donde los despojaron de herramientas y elementos que usaban para los tallere-, tampoco podían dar la merienda a los chicos porque se habían llevado la garrafa. Una vecina solidaria les facilitó un envase el jueves pasado y el viernes compraron una recarga lo que permitió darles la leche. Poco duró la alegría, este lunes afrontan el mismo problema, no hay herramientas para dar talleres , no hay gas para hacer una leche caliente.

Sandra Chacón, no puede tomar decisiones, siente impotencia y dolor, porque no se atreve a negar que puedan ser uno de los mismos beneficiarios del programa social quien haya sido el autor del robo. Ya en la ocasión anterior los chicos señalaban como posibles ladrones a algunos de los jóvenes que asisten cada tanto.

“ Siento mucho dolor, porque es como si me hubiera traicionado alguien de mi familia. Asi lo siento yo, tratamos de darles lo mejor que tenemos, cosas que a veces ni siquiera en la casa pueden recibir, como el festejo de un cumpleaños, un regalo, tratamos de que mientras están acá tengamos un diálogo amistoso, queremos que piensen en un futuro diferente, pero estas cosas nos desaniman ”, resumió Sandra.

Evidentemente alguno de los jovencitos que asisten a la Biblioteca no esta entendiendo que le están ofreciendo una opción de poder pensar en una vida mejor, de evitar ser manipulado por quien a través del vicio esta direccionando una vida en infracción y hace cada vez mas lejana posibilidad de pensar en un futuro provechoso para si y quienes lo rodean. La edad puede darles ahora un manto de impunidad, que se termina en el corto plazo, pero que le deja una mácula difícil de quitar.

