Victor Laplace, sobre los abusos recibidos en su colegio de curas: "Me llevó 20 años de análisis sanar las heridas"

Se encuentra en Neuquén de gira con la exitosa obra Como el culo y, con esa excusa, Víctor Laplace brindó una entrevista radial. Sin embargo, la charla fue avanzando y el actor terminó confesando un hecho que lo conmovió y lo violentó en su más profunda infancia: los abusos de los que fue víctima por parte de los curas de su colegio.





El disparador fue el guión de su próxima película, "Los niños Expósitos, un mundo de sensaciones", que acaba de terminar y que espera poder comenzar a filmar a la brevedad. "Tratará sobre el tema de los abusos de los sacerdotes", reveló y, luego contó su experiencia personal: "A mí me costó mucho porque me callé muchos años la boca porque, además, no quería herir susceptibilidades familiares, pero me parece que es vox populi que en el mundo pasan estas cosas. Y el daño que han provocado... Yo he tenido 20 años de análisis para curar las heridas, pero aquí estoy, parado sobre mis dos pies".

"No pasa por perdonar a los curas.. ¿A quién le importa mi perdón? Pasa porque tengo una mirada conmigo mismo un poco más generosa, porque la pasé mal. Es algo que me llevó mucho tiempo elaborar, algunas las elaboro más rápido y otras cosas no. La pasé mal y me llevó 20 años de terapia resolver lo que sentía sobre los abusos que recibí. Me parece que el arte es muy sanador y muy salvador en muchas cosas. Es una película que tiene el humor suficiente como para que mi mirada no sea densa, oscura o dramática. No levanto el dedo acusador",explicó en diálogo con el programa Modo Sábado, de Radio Nacional.



Con respecto a los chicos que siguen pasando aún hoy por este tipo de abusos, Laplace fue claro en su mensaje: "Lo que les diría a los chicos que son abusados es que hablen, que se animen a hablar. Que no dejen pasar tanto tiempo como yo. Cualquier cosa que tenga que ver con bajar la autoestima de la otra persona es nociva, porque rebota en otras cosas, genera inseguridad. Por suerte yo soy una topadora".