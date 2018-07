Lifschitz: "Insistiré con la reforma hasta el final de mi mandato"

Pese a las trabas políticas en la Legislatura y el escaso apoyo que cosechó de los partidos políticos, el gobernador Miguel Lifschitz insistió ayer en modificar la Carta Magna provincial. "Voy a seguir impulsando la reforma de la Constitución hasta el último día de mi mandato", afirmó el mandatario.

Lifschitz utilizó las redes sociales (primero en Twitter y luego en un extenso comentario en Facebook) como plataforma para una catarsis argumentativa sobre los beneficios de una reforma constitucional y, de paso, rebatir los argumentos de los que se oponen a su proyecto reformista, que ingresó en la Legislatura en abril pasado y se encuentra empantanado en las comisiones.

El primer comentario lo lanzó a través de Twitter. "Voy a seguir impulsando la reforma de la Constitución hasta el último día de mi mandato, porque creo en el valor de sostener las ideas en el tiempo, y más cuando las mismas, tienen la fuerza de una ciudadanía en búsqueda de ampliar sus derechos", sostuvo.

El inicio

Luego, en su cuenta de Facebook, profundizó la idea y sus consideraciones. "Cuando a mediados de mi primer año de gestión, en 2016, convocamos a los partidos políticos y a la sociedad civil para encarar una reforma constitucional en Santa Fe, tenía la convicción de que ésta vez sí, que esta vez íbamos a poder culminar con éxito el proceso y podríamos dejarles a las nuevas generaciones una constitución moderna", comienza el texto.

A su vez, admite que "sabíamos que no teníamos votos propios en ninguna de las dos cámaras para garantizar la mayoría de dos tercios que se requiere. Siempre supimos también, que no todos los que se dicen a favor de la reforma, tenían la convicción necesaria para llevar adelante el proceso con garantía de éxito" y agrega que "no quisimos ceder en cuestiones fundamentales de derechos, transparencia o independencia del poder judicial, o límites a las reelecciones indefinidas en función de lograr más fácilmente apoyos legislativos".

Más adelante, el mandatario santafesino disparó contra quienes se oponen a la reforma, en especial al peronismo y más elípticamente al PRO. "Queda claro que algunos de los que impidieron la reforma durante 24 años desde el gobierno, ahora lo siguen haciendo desde la oposición. Y algunos de quienes se suponía que venían a representar el cambio y la nueva política, puede ser que terminen optando por la posición más cómoda y conservadora de mantener el statu quo".

Excusas

En ese contexto, Lifschitz puntualiza sobre los motivos que le dan los opositores a la reforma: "El menú de excusas es extenso: están quiénes dicen que hay que hacer una reforma total, aunque eso no lo creen ni ellos, nunca se hizo una reforma total de ninguna constitución y eso no lo votaría nadie. Otros dicen lo clásico, de manual, que hay temas más urgentes como la seguridad, la inflación o las tarifas. Compartimos esas preocupaciones, por supuesto, pero no por eso tenemos que dejar de trabajar en construir un modelo de futuro para nuestra provincia, partiendo del fortalecimiento de nuestras instituciones. De hecho, es nuestra obligación hacerlo, como lo hicieron otros. ¿O será que en 1853 o en 1962 o en 1994 no había problemas en el país?"

Por último, expresó que "tenemos una gran oportunidad de mostrar una Santa Fe ejemplar. Una Santa Fe sin grietas, donde el pluralismo político sirva para enriquecer y enaltecer la política. Si lo logramos, el gobernador que asuma en diciembre de 2019, lo hará en una nueva provincia, con nuevas herramientas y nuevas posibilidades".