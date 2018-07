Mauricio Macri irá el miércoles a la Rural para bajarle el tono a un eventual conflicto con el campo

Mauricio Macri no podrá ir este sábado a la tradicional inauguración de la Exposición Rural de Palermo. Cuestiones de agenda lo ubican en Sudáfrica, en la cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en Johannesburgo. En la Sociedad Rural (SRA) estaban al tanto del viaje, pero para evitar las tensiones que podría generar el faltazo del presidente por primera vez en diez años en medio del debate sobre la baja de las retenciones a la soja, la Casa Rosada y la Sociedad Rural negociaron que el mandatario recorra la muestra durante la semana. Lo hará muy posiblemente el miércoles.

“Es un momento raro. (Macri) no vendrá por primera vez desde la asunción. Desde el Gobierno se creó cierta tensión en torno al tema retenciones. No lo atribuiría al propio Presidente sino a los sectores de Cambiemos que buscan frenar la baja de las retenciones, como el radicalismo o a algunos integrantes del propio Gobierno”, indicaron este sábado fuentes de la entidad rural, que creen que detener la reducción de las retenciones “va en contra de la convicción de Macri”. Sin embargo, reconocen que las declaraciones presidenciales no lograron sacar el tema del debate público, lo que no es una señal positiva.



Si a eso se suma la ausencia de Macri en el acto del sábado, “el mensaje es complicado”, admiten en la Rural. “Realmente creemos que no viene por una cuestión de agenda, Macri se lo ha dicho personalmente al presidente de la institución, pero siempre hay lecturas políticas sobre los hechos. Una manera de desalentar esa postura es la visita anticipada del Presidente a la muestra", afirman fuentes de la SRA. “No se me ocurre que esté esquivando el discurso de Palermo por las retenciones”, agregan. Sin embargo, durante la visita de Macri el miércoles no está previsto que hable.

Aún no está definido quién mandará Macri al acto en su reemplazo para que hable por el Gobierno: si será la vicepresidenta Gabriela Michetti o el ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere.

Dardo Chiesa, titular de CRA, otra de las entidades que forman parte de la Mesa de Enlace, cree que no hay “absolutamente ningún conflicto” con que Macri no vaya al acto. “Es importantísimo que esté en la reunión de los BRICS. Estas cosas pasan”, afirmó. Y destacó: “Sabemos que siguen las presiones, que dentro de la oposición, del radicalismo hay presiones y que técnicos dentro de Hacienda ven a las retenciones como un mecanismo para palear la crisis. Pero el Presidente fue muy claro con nosotros y lo hizo público también (Gustavo) Lopetegui el jueves en la mesa de carnes, es un tema que está cerrado y no debería haber ningún tipo de cambio”.