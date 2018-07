Hugo Moyano, furioso: "Les voy a llevar a los enfermos a la puerta del ministerio"

https://novedadesdelsur.com.ar/noticia/14055/el-gobierno-multo-a-hugo-moyano-por-mas-de-800-millones

Hugo Moyano acusó al Gobierno de querer "quebrar la obra social" de Camioneros y amenazó con "llevar a los enfermos a la puerta del ministerio" de Trabajo.

Lo hizo este viernes, un día después de que la cartera que conduce Jorge Triaca le impusiera una multa millonaria al gremio por violar una conciliación obligatoria.





"Estoy re caliente. Ya es demasiado evidente el odio que nos tienen. Es realmente impensado que un gobierno actúe de esta manera. La sanción no tiene sentido", dijo Moyano.

En diálogo con radio La Red, el líder gremial explicó que la multa se les aplicó por haber hecho "sólo unas asambleas" y que apelarán la medida en la Justicia: "Si se llevan todo ese dinero (810 millones de pesos), nos quiebran la obra social. Bueno, yo entonces les voy a llevar a todos los enfermos a la puerta del ministerio para ver si los atiende él (por Triaca)".





Moyano fue muy duro en particular con el jefe de la cartera laboral, a quien acusó de ser un "gorila": "Su padre fue el único o el primer (socio) adherente que tuvo el Jockey Club argentino. Y ahí no va cualquiera. Ahí van los gorilas, los oligarcas y los antiobreros. Entre padre e hijo se repite la historia".

"Triaca se tendría que haber ido hace rato. Lo que demostró con la chica que trabajaba en su casa es un desprecio total a la clase obrera. Estos gorilas que están gobernando toman la decisión de sancionarnos justo cuando viene la señora que manda (por Christine Lagarde, jefa del Fondo Monetario Internacional). Quieren demostrarle a ella que están dispuestos a eliminar todos los derechos de los trabajadores", siguió.

Sanción millonaria

El gobierno nacional aplicó el jueves una multa de unos 810 millones de pesos al sindicato de Camioneros por incumplir una conciliación obligatoria a fines de 2017.

La resolución del ministerio de Trabajo establece "una sanción de 4.430 pesos por cada uno de los 182.797 trabajadores afiliados, arrojando una multa total de 809.790.710 pesos", indicó un comunicado de la cartera laboral.





Es el resultado de un "procedimiento sancionatorio contra la organización con motivo del incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada el 26 de diciembre de 2017", según el parte.

Se trata de una multa sin antecedentes por su monto, que corresponde a la aplicación de la condena más dura contemplada en la ley por violar una resolución dictada por la cartera laboral.

Sube la tensión con la CGT

​La Confederación General del Trabajo (CGT) denunció el jueves en conferencia de prensa que la política económica del Gobierno de Mauricio Macri se rige por un acuerdo firmado con el FMI y amenazó con recurrir a "medidas de fuerza" para forzar un cambio.



"Esta CGT no está de acuerdo con el trato y no va a permitir ninguna clase de ajuste, nada que no sea un acuerdo que se llegue con sectores políticos y representativos del país, donde haya una mesa en serio, no como la que ha existido hasta ahora", señaló Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la central obrera.



Mirá tambiénLa CGT canceló su plan de renovar autoridades y el triunviro sigue hasta 2020

Justamente, los camioneros ya anticiparon que se sumarán a la marcha de este viernes en rechazo al FMI, cuya titular, Christine Lagarde, llega a Buenos Aires y asistirá el fin de semana a una reunión de ministros de Finanzas del G-20.