Selección Nacional: Almeyda se suma a los candidatos para reemplazar a Sampaoli: "Iría nadando a la Selección"

El técnico se quedó sin club tras dejar al Chivas. "Está el deseo porque también me quedó una espina como jugador", explicó.

El nombre de Matías Almeyda fue uno de los primeros en surgir, incluso antes de confirmarse la desvinculación de Jorge Sampaoli. Y el Pelado confirmó que su deseo es ocupar ese lugar en el banco de Argentina: "Iría nadando a la Selección".

"Hay algunos que no quieren y otros que sí queremos, que iríamos nadando o corriendo, porque sentimos una pasión muy grande por nuestro país y por nuestra Selección. Algunos hemos estado desde muy chicos ahí y tampoco hemos podido conseguir cosas importantes como jugador. Entonces hay una espina. Y está, obviamente, el deseo", declaró en el programa No Todo Pasa(TyC Sports).





El Pelado contó que está preparado "con pasión, amor y sacrificio" para aportar su "granito de arena". "Si no fuese llamado, también estaré para apoyar desde algún lugar, porque se necesita un cambio serio, que beneficie al fútbol argentino y a nuestro seleccionado. ¿Quién no se muere de ganas de dirigir la Selección?", se preguntó.

"Mi carrera como entrenador -siguió- la quiero hacer muy parecida a la que hice como jugador. Si a los 18 años me decían de ir a la Selección, iba de cabeza. No creo en los tiempos, yo no puedo programarme como una computadora y decir 'en nueve años voy a ir a tal lugar'. Los momentos llegan. Nunca pensé que iba a tener que entrenar a River en el Nacional B y salió y lo hice con amor, pasión, errores y alguna virtud. Como entrenadores estamos preparados para eso".



Almeyda, además, fijó su posición en torno a la identidad de juego que debe buscarse en la Selección y por eso hizo hincapié en desarrollar un proyecto. "Argentina hace años que no está identificada con un juego. Creo en los proyectos. Tenemos grandísimos jugadores, obvio que hay recambio y bueno", remarcó.





Consultado sobre el posible cortocircuito entre Sampaoli y los jugadores, el Pelado destacó: "No hay grupos difíciles de manejar. A mí me gusta tratar a todos por igual, a los jugadores no les gusta que hagan diferencias. Si trabajás en equipo, podés potenciar a Messi".

Por último, el ex DT de River analizó la actuación de Argentina en el Mundial de Rusia. "Fue justo cómo llegó Argentina y cómo se fue del Mundial. Tenemos que dejar de esperar que Messi nos salve. Sí me pareció raro ver jugar a la Argentina el partido más importante del Mundial sin un nueve. Tenemos los mejores delanteros del mundo y jugamos sin nueve", concluyó.