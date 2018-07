Dietrich cruzó a Lifschitz por el aeropuerto: "Santa Fe administra mal"

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, salió al cruce de las críticas por las demoras en la infraestructura del Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas. "Este 2018 por la tasa de aeropuertos van a percibir 520 millones de pesos y en 2019 serán 720 millones de pesos. El problema es que Santa fe administra mal los recursos", disparó Dietrich al considerar que la Casa Gris "tiene dinero más que suficiente para hacer obras, pero existe una gran incapacidad de ejecución".



En diálogo con La Capital, el titular de la cartera de Transporte repasó varios ejes de su gestión, en los que abordó la "revolución de los aviones" y dijo que el flujo de pasajeros domésticos por conectividad aérea creció en Rosario el 55 por ciento desde que asumió el presidente Mauricio Macri y el 300 por ciento en vuelos de pasajeros internacionales (datos comparativos del primer semestre de 2015 contra igual período 2018).

"Previamente, los rosarinos tenían que ir en auto a Ezeiza o Aeroparque, hoy se pueden ir directo a Panamá, Santiago de Chile, Lima, Río de Janeiro, Florianópolis o Recife. Y, a la inversa, llegan a Rosario vuelos con conexiones directas para conocer la ciudad. Ni los más optimistas podían estimar esto. En el kirchnerismo había pedidos de conexiones por parte de líneas aéreas que estaban prohibidos", destacó Dietrich, quien repasó varios ítems.

• Low cost: "Están dadas las condiciones de seguridad por lejos. La mayoría de todos los aviones de Argentina despegan y aterrizan y es novedad que haya algún incidente", dijo sobre el funcionamiento de las compañías aéreas de bajo costo.

• Aeropuertos: "Estamos haciendo una inversión multimillonaria en los aeropuertos del país para mejorar la infraestructura y tecnología. Rosario esta recibiendo en estos 4 años del gobierno nacional unos 1.500 millones de pesos por tasas aeroportuarias. En 2015 recibieron 47 millones de pesos, pero este 2018 van a percibir 520 y en 2019 serán 720 millones de pesos. El problema es que la provincia de Santa Fe administra mal los recursos y esta plata que tendría que invertir en el aeropuerto de Rosario no fue incorporada. Afortunadamente, están empezando a hacerlo porque la situación no dada para más . Santa Fe se vio beneficiada con la política aérea del gobierno nacional. El gobierno anterior no hacía obras, ni sumaba vuelos. Hoy hay dinero más que suficiente para hacer obras, pero existe una gran incapacidad de ejecución. Hay una actitud del gobierno provincial de mucha confrontación. Si fuese el gobernador de Santa Fe estaría trabajando codo a codo para lograr más vuelos, pero esta conversación no existe, como con las provincias de Salta, Neuquén y Santiago del Estero. Hay mucha queja y poca acción. Hemos hecho pistas nuevas en Mendoza y Tucumán con 3 meses de cierre de pistas. En la capital de Santa Fe, estuvo 7 meses cerrada. Y la plataforma del aeropuerto de Rosario, en vez de arreglarse en 3 meses, tardó 7 meses y aún tiene problemas. Si esto ocurría en Ezeiza, habría sido una catástrofe", dijo Dietrich, quien instó a las autoridades santafesinas a "trabajar más y quejarse menos". Al considerar que "Rosario es un actor fundamental", y tras la autorizar la ruta aérea con Córdoba, el funcionario anunció que "en la primera quincena de septiembre", arrancarán los vuelos de Avianca entre ambas ciudades.

• Tren Rosario-Retiro: El ministro justificó las 6 horas y 42 minutos que demora el trayecto del tren Rosario-Retiro, al señalar que "se recibió un país sin infraestructura", e invitó a los rosarinos a "ser pacientes, porque no se pueden resolver los problemas de 70 años de un día para el otro". Puso el eje en el transporte de cargas: "El corredor Rosario-Timbúes es un actor protagónico. Recuperamos 550 kilómetros de trenes de carga y cerramos un acuerdo para que ingresen al puerto de Timbúes con inversiones millonarias a costo de los privados. Esto es inédito y significa generación de empleo. Santa Fe es el epicentro en la exportación de la Argentina".

• Camiones bitrenes: "Hemos autorizado los bitrenes, pero Santa Fe no avanzó aún", criticó Dietrich sobre la incorporación de camiones de tres ejes que amplían la carga de 45 a 55 toneladas con un trabajo de reconversión que hacen empresas argentinas y baja el costo logístico.

• Uber: Tras la polémica que estalló en el Concejo Municipal, Dietrich fijó postura. "Todos los servicios de transporte están enmarcados dentro de la ley y si se desean ponerse en marcha debe ser en el respeto e igualdad para todos. Deben estar regulados y es importante que el propio Estado tenga un rol relevante en esta regulación".