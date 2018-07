- El Gobierno Nacional recortó el 40% de los aportes a Bomberos Voluntarios

Ante este recorte, Claudio Politti Sub Jefe Provincial de Bomberos Voluntarios, en comunicación con FM Sonic (Canavese Hnos), informa su postura ante este ajuste.

Hace aproximadamente dos meses que el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios se declaró en alerta, ya se están haciendo los reclamos pertinentes, porque se recibe todos los años un subsidio nacional y este año se vio recortado el incremento del subsidio en un 40%, ya que este dinero proviene de la recaudación de las pólizas de seguro que hay en todo el país. El 5 por mil se utiliza a solventar los gastos de los cuarteles de bomberos, o por lo menos, a intentar colaborar con esa situación, para que los cuarteles puedan prestar el servicio correspondiente. En función a eso la Super Intendencia de Seguros de la Nación informa que recaudaron $1600 millones, para distribuir entre los casi mil cuarteles que tiene el pais y el gobierno nacional esta repartiendo fondos de $1200 millones. "De este importe quedó un remanente, nosotros le llamamos asi a lo que una vez que se entrega el subsidio de cada año, todos los cuarteles que no están en condiciones ese dinero no se le entrega, y se vuelve a distribuir en los cuarteles que si estan en condiciones", asegura Politti.

El año pasado en esas condiciones quedaron $173 millones o sea que están en el orden de los 650 o 700 millones que van a tener todos los cuarteles del pais. Este subsidio que llega anualmente, viene con destino de adquisición de materiales para mejorar la prestación del servicio, ya sea en equipamiento de tecnologia moderna, ropa de seguridad para los bomberos, casco, botas, equipo estructural, respiración autónoma, una radio para que este comunicado y pueda ser convocado a cualquier hora y en forma directa ,hoy en dia tener a un bombero en condiciones de cubrir las necesidades de la comunidad y que pueda prestar el servicio tiene un costo de $150 mil. Claudio comenta que, "esas son algunas de las cuestiones a las que se destina el dinero del subsidio y ahora no lo vamos a tener."

En un lugar como Villa Cañas que tenemos guardia permanente y eso significa tener tres empleados con los sueldos correspondientes, y con el aporte que se hace de leyes sociales. En este momento además de este subsidio contamos con una ley provincial que nos permite que los bomberos cuenten con un seguro de vida, que las unidades esten aseguradas y que los bomberos que no cuentan con una obra social tengan Iapos, siempre y cuando no tengan un trabajo declarado porque en ese caso se da de baja automaticamente. Por otro lado contamos con un aporte anual de $100 mil por cuartel, que el año pasado no lo cobramos y lo que va de este año tampoco. Por este motivo estamos en negociación con el Ministro de Gobierno, ya que este aporte que le da origen a la Ley Provincial es del 2% de la recaudación del impuesto inmobiliario urbano y rural, y del 3% que recauda loterias y casinos de la Provincia, y esos fondos se distribuyen a los 140 cuarteles que cuenta Santa Fe.

Politti agrega "no es plata del estado, por que si fuera plata del estado uno podria decir, hay una quita en todos los ministerios de un 30% o 40% , obviamente los bomberos no van a quedar afuera de esa situacion, pero esta plata proviene de la recaudacion de las polizas de seguro que se contratan de cualquier vehiculo contra incendio, y el 5 por mil hacen ese fondo y el estado nacional es un ente que debe regular y debe distribuirse ese dinero, en realidad esto tiene una ley de aplicacion, la 25054, ese dinero llega a la super intendencia de seguros de la nacion, y son ellos los que nos informan que trimestralmente estan recaudando 400 millones indudablemente pasaria a rentas generales, se perderia, por que no se puede usar ese dinero para otra cosa.

Este año cada cuartel deberia recibir 1.760.000 y hasta el momento solo le depositaron a 200 de los 1000 cuarteles que que prestan servicio a lo largo y ancho del pais, y el depósito fue de 1.060.000.

Al momento de formular la ley se pensó en la posibilidad que la suma de dinero se distribuya en relación a la cantidad de habitantes, el territorio a cubrir, pero se determinó y la ley contempló que la distribucion se hace en forma equitatva para que todos los cuarteles esten en la misma condicion de adquirir el material de seguridad, en funcion de nivelar el equipamiento de todos los cuarteles del pais.

"Todos los años se cobra por etapas, y eso puede ser uno de los motivos por el cual solo 200 cuarteles cobraron a esta altura del año, no sabemos con que criterio se realiza esta lista de prioridades para entregar el subsidio, pero con el estado inflacionario que estamos viviendo no es lo mismo cobrar a principio de año que en diciembre, porque el poder adquisitivo para comprar elementos no es lo mismo. pero como tampoco se percibe el dinero en forma espontanea y todo junto, las compañias de seguro van haciendo los depósitos trimestralmente."

Al estar en alerta Bomberos realizó los reclamos ya hace dos meses, se habló con la Camara de Diputados, los Senadores, porque se considera que ese dinero no debe pasar a rentas generales, asi que por este motivo hay reuniones con el Concejo Nacional de Bomberos Voluntarios, y realizando algun reclamo, tocando la sirena o hablando con las personas que corresponde, todos los representantes, ya sean diputados o senadores , pero tratando de no entorpecer el accionar de nadie. ya se hizo un reclamo por parte de un diputado en la Cámara.

Con respecto a los subsidios que respectan a los Servicios de Luz, Agua, Gas, se pagan todos los servicios como cualquier usuario. "hace un tiempo se determinó una ley que recien ahora esta reglamentada a Nivel Provincial, y consta en que la Provincia cubra económicamente de igual manera con cierta cantidad de kw a todos los cuarteles. Obviamente que esto actúa como base independientemente del consumo y gasto que tenga cada uno. En Villa Cañas particularmente tenemos un alto consumo ya que contamos con el servicio gastronómico pero eso ya esta calculado y lo tenemos en calculado en los servicios que el cuartel presta en relacion a lo gastronomico, y se rescata dinero de ahi."

El Ministro de Gobierno y Reforma de Estado, nos decía hace unos dias en una reunion que tuvimos, que Santa Fe no genera electricidad asi que la provincia lo compra al servicio, entonces lo que cubre a los cuarteles la provincia los tiene que abordar, no asi en otras provincias que es generadora de electricidad.

https://novedadesdelsur.com.ar/noticia/14027/bomberos-voluntarios-advirtieron-que-el-gobierno-nacional-recorto-800-millones-d