- Especialistas navales analizan los fallidos términos de navegación que utilizó Macri

El vicepresidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, estudió todos los dichos sobre navegación que utilizó ayer Mauricio Macri en la conferencia de prensa, para evitar referirse a la crisis. "No sería una buena práctica arriar las velas en una tormenta", dijo el especialista, en relación a una de las frases que dijo ayer el mandatario y que más ruido hizo entre los periodistas que se encontraban en Olivos.

“Si en medio de una tormenta arriamos las velas, no nos va a ir muy bien porque la tormenta va a hacer lo que quiera con el barco. El término correcto hubiera sido achicar velas o poner velas de tormenta para capear el temporal, porque si arriamos las velas totalmente, el buque se queda sin gobierno porque no tiene propulsión”, aclaró, durante una entrevista realizada en el programa radial de Gustavo Sylvestre.

Y agregó: “Cuando se dice ‘achicar el paño’ es achicar la superficie de la vela para que la fuerza del viento no sea excesiva para la embarcación. No sería una buena práctica arriar las velas en una tormenta. A las tormentas, o se las capea (se pone la proa contra la ola), o darle la popa y escaparle a la tormenta. La frase del presidente no fue demasiado feliz. El tema de la náutica para las crisis es muy lindo, mantener el rumbo firme, pero a veces hay que cambiar el rumbo”.

En ese sentido, Morales, continuando con la temática, advirtió que “si vas a usar esa metáfora en la realidad, te podés poner el barco de sombrero”. “El mar tiene esto, que suena a poético pero no siempre resiste el análisis técnico”. Asimismo, desde el programa consideraron que “utilizar metáforas náuticas en el contexto del hundimiento del ARA San Juan y el reclamo de los familiares olvidados, es una muy mala elección”.

El presidente Macri ayer en la conferencia, al ser consultado por la crisis económica que atraviesa el país, había respondido: “Estamos enfrentando una tormenta y hemos sabido levantar las velas para mantener el rumbo. Estoy convencido que estamos haciendo el esfuerzo correcto. Hay cosas que no dominamos, que son las cosas que pueden pasar en el mundo, pero cada vez tenemos más fortalezas".