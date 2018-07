Iapos evalúa modificaciones en el sistema para evitar sobreprestaciones

Soledad Rodriguez informó que el objetivo es mejorar la circulación de los afiliados por el sistema de salud y no generar restricciones como se planteó desde Amsafe.

La delegación departamental de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe) emitió recientemente un comunicado donde plantea su preocupación por las nuevas directivas que comenzaría a aplicar Iapos (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social), que derivaría en restricciones de las prestaciones. Rápidamente, desde la obra social provincial brindaron explicaciones sobre los motivos que llevaron a plantear estas modificaciones que quedarán establecidas en los convenios de origen.

En este sentido, la directora provincial de Iapos, Soledad Rodríguez, señaló que “el objetivo es rever o conocer como es la circulación de los afiliados en la provincia”, ya que durante el año pasado se hizo “un análisis muy exhaustivo en todos los sectores que tiene la obra social viendo como se comportan las prestaciones, donde nos encontramos con afiliados que asisten a los diferentes departamentos de la Provincia recibiendo la misma prestación varias veces”.

Cabe recordar que hasta la fecha, los afiliados a Iapos tienen una circulación sin restricciones en el territorio santafesino y de libre elección. “Esta realidad detectada nos llevó a trabajar con los diferentes convenios de origen para evitar la sobreprestación y el pago en dos o tres oportunidades de la misma práctica”, indicó la funcionaria.

Asimismo, la directora provincial precisó: “La idea es que los afiliados puedan consultar una vez en el lugar apropiado y no tengan que recorrer diferentes centros de salud de distintas ciudades. Esto no implica que el afiliado no pueda, cuando lo requiera, hacer consultas en otros departamentos, principalmente en Rosario y Santa Fe que sabemos son de referencia por mayor tecnología o volumen de profesionales, o hacer interconsultas con especialistas”.

Por último Rodríguez, quien en la tarde del martes último se reunió con los gremios provinciales para informar las nuevas modalidades que se intentan aplicar, aseguró que “queremos llevar tranquilidad a los afiliados de que no sufrirán restricciones, sino todo lo contrario, lo que se intenta es mejorar su transitar por el sistema de salud e incluso que puedan acceder a profesionales o hacer consultas en centros más cercanos a su ciudad”, sentenció.

Prensa: Oscar Pieroni