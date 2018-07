Miguel Lifschitz comienza a recorrer el país con la íntima aspiración de ser presidente.

Al no haber reelección en su provincia, desde varios sectores políticos buscan al santafesino para integrar una fórmula presidencial, en tanto que a los íntimos, Lifschitz ya les confesó que le gustaría ser presidente de la Nación

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, arribó a Catamarca para acompañar a su par Lucía Corpacci en la ceremonia de apertura de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.



Al arribar a la ciudad, el jefe de Estado visitó a Lucía Corpacci en la Casa de Gobierno, donde dialogaron sobre diversas cuestiones vinculadas con sus respectivas gestiones. La mandataria le dio la bienvenida y le agradeció por sumarse a la mayor fiesta cultural de Catamarca.



“El gabinete en pleno se sumó a la más catamarqueña de las fiestas populares, que tuvo como invitado especial al Gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz”, expresó la información oficial suministrada por la gobernación catamarqueña.



Su visita a Catamarca se enmarca en la decisión de reflotar un espacio progresista nacional de cara a 2019. Al frente de esa misión, capitanea el gobernador socialista de Santa Fe, Miguel Lifschitz, quien cada vez se muestra más cerca de la líder del GEN, Margarita Stolbizer.



La primera señal la dieron en enero, cuando se reunieron a solas. Luego, sumaron a otro encuentro -del que no hubo fotos para evitar confusiones- al radical crítico de Cambiemos, Ricardo Alfonsín, y a Martín Lousteau, quien en las últimas elecciones enfrentó a la coalición oficialista en la Ciudad.



Cuando Stolbizer celebró la convención nacional del GEN en Rosario, Lifschitz estuvo especialmente invitado.



“El proyecto es construir una vuelta del progresismo, con o sin Sergio Massa”, afirman dirigentes del GEN que participaron del plenario. Sin embargo, su partido tiene un compromiso aún en pie con el líder del Frente Renovador y esa alianza, aseguran, no corre riesgo, salvo que Massa “entre al PJ”, que es lo que propone un sector del massismo, referenciado en Daniel Arroyo y Felipe Solá.



“Hay que conformar una alternativa progresista y ética en Argentina”, declaró Stolbizer en el encuentro e incluso consideró que Lifschitz es una opción “sólida y firme” para consolidar ese espacio, hoy vacante en el plano nacional.



En esa misma línea se expresó el mandatario provincial. “Tenemos que trabajar con esperanza y optimismo sin perder el tiempo; es un año clave para mostrarle a los argentinos que hay otras alternativas”, planteó.



El ex embajador Martín Lousteau, recibió el apoyo del GEN en las últimas elecciones y es una figura interesante para el progresismo, pero mientras no defina una postura más clara -si juega por dentro o fuera de Cambiemos- las negociaciones no avanzan.



Apoyo interno



A principios de mes, el diputado provincial Rubén Galassi, autoridad partidaria del socialismo en la provincia y ex ministro de Gobierno expresó en declaraciones realizadas al diario Castellanos de Rafaela que: “Entiendo que Miguel Lifschitz es un dirigente que puede jugar un rol importantísimo no solo en la Provincia sino también en la República Argentina. Creo que el país hoy, ante el fracaso evidente de las políticas de Cambiemos, en donde se han derrumbado todas las promesas -desde la transparencia, porque sus principales ministros tienen la plata en el exterior, hasta otros negociados incompatibles con la función pública como han hecho el secretario de Energía u otros funcionarios ligados a la familia presidencial- pero por sobre todo con un plan económico que está llevando al país a una situación sumamente crítica. Argentina demanda nuevos dirigentes. La alternativa al fracaso de Cambiemos no puede ser volver al pasado, a ese gobierno de corrupción, de intolerancia, de falta de federalismo que fue el kirchnerismo. Así que creo que Miguel Lifschitz puede ser un referente que aglutine a una nueva camada de dirigentes que quieren una Argentina progresista, con honestidad, con trabajo para todos. Sin volver al pasado, pero superando este desastre al que nos está llevando el gobierno de Mauricio Macri”.



Los Palmeras



El gobernador de la provincia ya visitó varias ciudades del país con la presentación de Los Palmeras, la Filarmónica y el Coro Provincial de Santa Fe. En los pasillos de la Casa Gris ya anticipan que se retomarán las actuaciones para llevar allí a la música santafesina y también al actual gobernador.



Fuente: 18 de julio de 2018 (sinmordaza)