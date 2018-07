Amplían denuncia contra Vidal por 'aportantes truchos'

El martes, la legisladora de Unidad Ciudadana ratificó y amplió su denuncia al PRO por lavado de activos, falsificación de documento, violación de secretos y privacidad y usurpación de identidad.

La ampliación también es por la violación de los artículos 15, 62, 63 y 64 de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. En un video difundido en su cuenta personal de Twitter, García pide “que se investigue la base de monotributistas sociales y los aportes hasta ahora denunciados”.

En su escrito, la senadora ratifica lo presentado el 4 de julio y destaca que la ampliación no es sólo para que se indague sobre los monotributistas sociales, sino que también “se tuvo conocimiento de otros perfiles de damnificados, personas que cuentan con la capacidad económica para realizar aportes pero que, según sus declaraciones públicas, tampoco lo habrían hecho”.

Ese es el caso de Fabian Balut, dueño de la concesionaria Balut en Bahía Blanca, quien denunció que aparece en el listado por aportes de $ 10 mil y niega haberlo hecho. “Tengo bronca, indignación y desilusión. En 2015 voté a este gobierno y voy a seguir con este tema hasta las últimas consencuencias. Esto es lo peor que puede hacer la política”, comentó el empresario sobre la aparición de su nombre en la lista de aportantes a la campaña 2017.

Otro ejemplo es el intendente de Mar del Plata Carlos Arroyo, que en declaraciones periodísticas sentenció que no aportó $ 50 mil como aparece en la lista de la Cámara Nacional Electoral de las elecciones presidenciales de 2015. “Desconozco el origen de la lista. Después de 30 años en política habré gastado mucho, pero no en esta campaña. No aporté a nadie nada”, sentenció.

Fuente: (CódigoBaires)