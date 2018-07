- El paddle marca tendencia en Villa Cañás

El movil de Fm Sonic con Jose Juarez y Juan Ignacio Jacobo, visitóal profesor Hernan Gomez en Studebaker.

¿Hay varios torneos de aca hasta fin de año?

Si, porque suman puntos, y vamos a tener un master a fin de año.

¿En que consiste ese master?

Van a venir los cuatro mejores jugadores del país, entre esos Belasteguin.

¿Vuelve a Villa Cañas?

No, no vuelve a Villa Cañas, vuelve a Chacabuco. y el que gana el master de esa categoría, que es la 7ma, tiene las entradas, y todo pago, va a tener la suerte de ver al número uno del mundo, al número cuatro y seis, los mejores a nivel mundial.

¿Porque mencionas la categoria 7ma?

Estamos haciendo incapié en la categoría 7ma, porque son los aprendices del paddle, los chicos están mas entusiasmados y le ponen ganas, se lo merecen, vienen mucho a la cancha y vamos a realizar un torneo por mes, estamos muy contentos con eso.

Soy profe así que puedo realizar recomendaciones, con respecto al uso de paletas, ropa y calzado. Siempre apuntando al jugador, lo mejor que podamos en cuanto a calidad. En la actualidad el paddle no es como hace unos años, así que les dejo probar las paletas porque van cambiando los materiales. entonces le damos la posibilidad al jugador de que no solo compre por estética sino porque la probaron y la sintieron bien. Desde mi experiencia personal compre por estética y después no la podía usar, no podía pasar la pelota. Acá damos esa oportunidad. Están todos invitados a acercarse y conocer de que se trata esto e involucrarse en el mundo del paddle.