A diez años de la 125, Macri honra su promesa al campo: ¿hace bien?

- Macri no quiere incumplir la promesa al campo porque sabe que este sector es la base de su gobierno.

Hasta el FMI sugirió suspender el programa de reducción paulatina de las retenciones que se viene aplicando desde diciembre de 2015. Pero el Presidente prefiere reducir gastos a subir impuestos. Y más todavía prefiere chocar contra el peronismo y hasta contra sus propios colaboradores en ministerios y provincias, que faltar a la promesa hecha al sector que, entiende, es el núcleo de su coalición de apoyo y el corazón del país productivo que se comprometió a representar y desarrollar.

"Claro que con esta opción corre riesgos extras a los

que ya de por sí le impone la situación de crisis".



Los operadores financieros no creen que le alcance para cumplir su otra promesa, el recorte del déficit reduciendo gastos. Por eso, aunque el dólar se mantuvo calmo en las últimas semanas, los bonos no se recuperan y la renovación de Lebacs y Letes es menor a la esperada. A pesar de que las tasas suban, sigue la desconfianza en la capacidad del Estado de poner orden en la economía y superar rápido la recesión. Muchos esperan más temblores. Y, tal vez, más cambios en el gabinete.

Ese capitalismo agrario y sus expresiones sociales, en suma, se parecen más que ninguna otra cosa al país que Macri desea, ¿cómo no serle fiel?

Mauricio Macri corre también el riesgo de que el malhumor social se alimente aún más con la sensación de que el esfuerzo no está bien distribuido, y que la promesa de que “cada uno ceda un poco” se la llevó el viento. Según las encuestas, ese es un flanco ya de por sí débil del gobierno: el 67% de los entrevistados por Opinaia cree que el ajuste se carga “en la clase media y los sectores populares”. Cuando los costos sociales de la crisis se hagan sentir en plenitud, ¿no se volverá insoportable la percepción de insensibilidad oficial, de falta de equilibrio en la distribución de la carga?

Macri sabe que su gobierno es hijo de un fenómeno social y político que se consagró en las protestas de 2008.

A favor de la postura del Presidente hay, sin embargo, algo más que su propia terquedad (que igual puede que esté haciendo su parte).

Primero, un aspecto puramente tributario que debe ser atendido: está probado que a una reducción de retenciones al agro sigue un aumento de la inversión y la producción y, por tanto, un aumento de otras tributaciones, menos perjudiciales que las retenciones. Segundo, el sector está siendo castigado en este momento por la caída de precios internacionales, originada en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Si se suman más impuestos puede quitársele aún más rentabilidad; muchos productores marginales dejarían de sembrar y la balanza comercial del año próximo se volvería aún más deficitaria de lo que ya es.



Y hay, por último, un aspecto programático y más de largo plazo para tener en cuenta. Macri sabe que su gobierno es hijo de un fenómeno social y político que se consagró en las protestas de 2008: el surgimiento de un capitalismo con base en la extendida sociedad pampeana, que abarca áreas de buena parte de las provincias desde que se amplió la frontera agrícola, que es socialmente más integrador y equitativo que la economía de las grandes ciudades y mucho más que la de las zonas petroleras, mineras y fiscalmente dependientes, y además más democrático y modernizador. Lo que este capitalismo reclama es un vínculo más transparente y productivo entre impuestos y representación política, y que se premie a los sectores competitivos e innovadores en vez de a los cazadores de rentas y los más dependientes de protecciones, subsidios y demás cuotas de presupuesto público.

Macri no encuentra el equilibrio necesario para escapar a la trampa en la que se está.

El problema es si el resto de los vagones que componen nuestra desigual estructura económica y social empieza a percibir que, para que la locomotora funcione, se los va a desenganchar del tren del progreso. En esos vagones hay muchos más votos que en “el campo”. Habitan los grupos mejor organizados y con más capacidad de presión. Así que desatenderlos no es buena idea.

El peronismo y los mercados financieros saben lo que tienen que hacer si el Presidente no encuentra el equilibrio necesario para escapar a la trampa en la que está. Que es solo una más de las varias que tiene que desarmar en los próximos meses. Mientras tanto, el tiempo corre. Una salida podría ser compensar la baja de retenciones con más colaboración para combatir la evasión, que es altísima en muchas actividades del sector. Pero para eso se necesitaría una gestión mucho más dinámica que la que hay en el área.