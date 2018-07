"Si están viendo este video, es porque estoy muerta": dramático testimonio de una princesa árabe

Si están viendo esto, es porque estoy muerta o en una situación muy mala": así empieza en un video difundido la "princesa rebelde" de Dubai, Latifah bin Mohammed. Regresada a su país después de haber intentado escapar de su esposo y su familia, la hija del multimillonario Emir de Dubai revela acusaciones de tortura, una situación insospechada para una princesa.

Hace cuatro meses, la princesa Latifa de Dubai fue secuestrada mientras intentaba escapar del pequeño enclave en el que reina su familia, la dinastía Al-Maktoum, y del control de su padre, el poderoso Emir Mohammed bin Rashid. La joven, una de los 30 hijos del emir, se había escapado a aguas internacionales a bordo de un yate de lujo, propiedad de un ex espía francés y se dirigía, acompañada de una amiga, hacia India y luego a los Estados Unidos.

La princesa de 32 años había pasado varios meses planeando una dramática fuga que, antes de que llegara a un abrupto final. Activistas de derechos humanos, amigos y compañeros de estudios afirman que un comando armado irrumpió en el yate una vez que llegó a aguas internacionales, golpeó violentamente a la tripulación y arrastró a la princesa de regreso a Dubai. Desde entonces, nadie tuvo noticias de Latifa.

En un video de 40 minutos publicado por activistas después del presunto secuestro, la princesa dijo que primero intentó escapar de su país de origen en 2002, pero fue detenida y torturada durante más de tres años. "Fue una tortura constante", dice en el video. "Incluso cuando no me golpeaban físicamente, me torturaban. Estaba solo en régimen de aislamiento, totalmente, y no había ventanas ni luz".

El video fue lanzado por "Detained in Dubai", una organización británica que ayuda a personas con problemas legales en los Emiratos Árabes Unidos. "Muy pronto me iré de alguna manera y no estoy tan segura del resultado, pero estoy 99 por ciento segura de que funcionará", dijo la mujer. "Si estás viendo este video, no es una noticia tan buena, o estoy muerta o estoy en una situación muy, muy mala", dijo la hija del emir.

La hija del emir y primer ministro de los E.A.U. pidió que se difundiera este video si fallecía o desaparecía durante determinada cantidad de tiempo: "Este video me puede ayudar porque la única cosa por la que se interesa mi padre es por él mismo. Él podría matar a gente para mantener su propia reputación. Este vídeo podría salvar mi vida".

La corte real no emitió respuesta alguna sobre el destino de la princesa y una fuente cercana del gobierno de Dubai dijo en abril que eso era un "asunto privado" que fue aprovechado por Qatar, el principal rival de los Emiratos en el Golfo. "Este es un problema interno que se ha convertido en una telenovela y en un amargo plan para manchar la reputación de Dubai y el jeque Mohammed", dijeron.

(Fuente www.perfil.com).