“Carrió me acusa de proponerle romper con el Gobierno y ella amenazó con hacerlo"

El dirigente peronista, Julián Domínguez, salió a contestarle a la diputada, Elisa Carrió, quien había asegurado que el ex ministro de Agricultura le había propuesto que rompa con Cambiemos y que forme parte de un armado con políticos del Partido Justicialista.

“La doctora @elisacarrio me acusa de proponerle romper la alianza de Gobierno, cuando fue ella misma quien amenazó con hacerlo”, afirmó hoy por la madrugada a través de Twitter el exdiputado, quien agregó a su mensaje un artículo periodístico, donde Carrió había amenazado con romper con el Gobierno.



La disputa se generó, luego de que la diputada afirmara en una entrevista televisiva con Jorge Lanata que un “dirigente del PJ” le había ofrecido ser parte de “una alianza con algunos peronistas”, y que para eso le había cuestionado cuándo iba a romper con Cambiemos.

"A mí en marzo me dicen si voy a romper o no, me pide alguien del PJ si puedo hacer una alianza con algunos peronistas y me dan nombres, que fue Julián Domínguez", afirmó la legisladora durante la entrevista.

El pasado 14 de junio, cuando Diputados dio media sanción al proyecto de despenalización del aborto Elisa Carrió, quien se opone a la iniciativa, amenazó con romper con la alianza: “Se lo aviso a todo Cambiemos: la próxima vez rompo”, había dicho enojada por la aprobación en la Cámara Baja.

Las palabras de la legisladora en ese momento no sorprendieron, debido a que son conocidas sus intervenciones que generan polémica incluso dentro de Cambiemos. En una oportunidad llegó a criticar al propio Mauricio Macri, al acusarlo de desconocer la situación de los legisladores y lo viáticos porque él "está acostumbrado a viajar en avión desde chico".

Sin dudas, la intervención que mayor polémica generó en los últimos días fue la frase poco feliz que tuvo con los dirigentes de la UCR que integran la alianza gobernante. “Los radicales van a hacer lo que nosotros les digamos”, había afirmado la diputada en un foro en Entre Ríos, y despertó el enojo de más de un dirigente del oficialismo.