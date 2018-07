La AFA quiere repatriar a Pekerman

La anunciada salida de Jorge Sampaoli trajo aparejada una danza de nombres para hacerse cargo de su lugar, sin pensar en que las seleccionas argentinas se quedaron atrasadas en el tiempo y necesitan un cambio profundo. Por eso, Claudio ‘Chiqui’ Tapia piensa en José Néstor Pekerman para hacerse cargo de la Selección Argentina.

La ida que tienen en AFA es ofrecerle ser una especie de director deportivo de la institución. Aunque también, le ofrecerían el puesto que dejó vacante Sampaoli si desea volver a estar al frente de la selección mayor, algo que desestimaría luego de un proceso de siete años al frente del banco de suplentes de Colombia. Sin embargo, Tapia y algunos dirigentes piensan que él es el indicado para elegir al sucesor del ex entrenador de Argentina, como así también los entrenadores de los juveniles.



Esto plantea el primer problema de una AFA que suele tomar malas decisiones. Es que hace poco más de un año, antes de la llegada de Jorge Sampaoli, la nueva conducción de AFA oficializó a Hermes Desio como coordinador de las selecciones juveniles. El eligió a Pablo Aimar y Diego Placente para que se hicieran cargo de la sub 15 y sub 17.

La sub 15, dirigida por Placente, se consagró campeón en el sudamericano disputado en San Juan y Mendoza el año pasado. Un título que cuenta como un campeonato del mundo ya que para esta categoría no existe Mundial. Además, los coordinadores de juveniles de los distintos clubes han destacado el trabajo que se ha llevado a cabo en el último año. Por eso, para que llegue Pekerman, más allá de que fueron formados por el entrenador, tendrían que estar a disposición de lo que el decida.

El otro problema es Colombia. El entrenador argentino tiene contrato hasta el 31 de Agosto. Sin embargo, la Federación colombiana quiere que continúe, y en caso de que no lo haga se quede como coordinador de las selecciones. Habrá que esperar que sucede, mientras tanto la Selección sub 20 no sabe quién será el entrenador en el torneo de L’Alcúdia que arranca la semana que viene.