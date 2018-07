"Cristina no debería negarse a darle unas PASO a quien quiera ser candidato a Presidente"

Luis D´Elía El líder del partido MILES, Luis D´Elía, consideró hoy que la actual senadora Cristina Kirchner "no debería negarse" a competir en una interna de la oposición en las próximas elecciones presidenciales

"Yo estoy a favor de la unidad y de la democratización. Me parece que Cristina indudablemente es la referencia de toda esta etapa, de todo este tiempo", sostuvo el dirigente. Durante una entrevista con Radio Estación Sur, D´Elía resaltó que "inclusive ella no debería negarse a darle unas PASO a quien quiera ser candidato a Presidente".



"Creo que hoy si repetimos viejas fórmulas de listas únicas hechas entre gallos y medianoche, sin legitimación de la fuerza política estaríamos cometiendo un error que nos llevaría a la cuarta derrota", advirtió.



Por otra parte, D´Elía consideró que la CGT "se encamina a una ruptura y a la creación de un nuevo espacio que confronte desde lo sindical con el modelo neoliberal conservador" del Gobierno. Además, opinó que con la suspensión de las elecciones en la central obrera "el macrismo se ha asegurado una pata que, de alguna manera, termina siendo funcional desde lo sindical".



Finalmente, el líder de MILES cuestionó al Movimiento Evita al considerar que ese espacio pelea por "la beneficencia oligárquica". "Yo estoy lejos de eso. Nosotros preferimos no pactar absolutamente nada y seguir trabajando desde la resistencia de este modelo que es ‘enemigo de la Humanidad’, como lo define el magisterio de la Iglesia", agregó al respecto.

Fuente: 16 de julio de 2018 (elintransigente)