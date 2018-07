Pity Álvarez se entregó: "Yo disparé, yo lo maté"

La fuga de Pity Álvarez llegó a su fin. El músico se entregó a la policía luego del asesinato de un hombre en el barrio Samoré, en Villa Lugano, y por el que estuvo prófugo durante más de un día. "Yo fui el que disparé, yo lo maté", admitió el cantante ante las cámaras al llegar a la comisaría poco después de las 6.30, aunque aclaró que lo hizo en defensa propia.

El músico era buscado desde la madrugada del jueves, luego de que un grupo de vecinos lo señalara como el asesino de Cristian Díaz. Según trascendió, Álvarez y el hombre comenzaron a discutir en el estacionamiento del complejo y, en medio de la pelea, el líder de Viejas Locas sacó un arma y le pegó cuatro tiros, tres en la cabeza y uno en el pecho.

Luego del asesinato, Pity tiró el arma en una alcantarilla y se escapó junto a su novia en un Polo verde hacia el boliche Pinar de Rocha. Ahí, se encontraron con el padrastro de la joven, que intentó convencerlo de que se entregara pero el músico desistió de hacerlo camino a la comisaría. Su auto quedó abandonado a 100 metros de la discoteca, en Ramos Mejía. En su interior encontraron envoltorios de pasta base, unos 16 mil dólares y jeringas.

Mientras tanto, ante la Justicia, su novia lo inculpó por el asesinato: aseguró que él fue quien le disparó a Díaz y, de esa forma, reforzó los testimonios de los vecinos. En los llamados al 911, describieron alarmados la situación que veían sus ojos. "Hay un muerto en la calle", advirtió uno de los testigos del hecho, que desde la ventana de su casa siguió toda la secuencia.

Otro, desde lejos, llegó a discernir que las dos personas "dejaban algo" cerca de unos árboles. "Recién se escucharon un par de tiros, unos gritos, se están yendo unos pibes, en la torre 12, dos masculinos, escuchame una cosa, un auto acaba de parar frente a la parada del 36, dejaron algo en el árbol", contó, sin saberlo, sobre el momento en que tiraban el arma del asesinato.

El dolor de una madre

"Pity Álvarez mató al papá de mi hija", afirmó Gisela la mujer sobre el asesinato. "Yo no estaba en ese momento y me llamaron para contarme sobre lo qué había pasado. La madrina de mi nena me contó que le habían disparado a Cristián", contó, entre llantos, rodeada por familiares y amigos que la acompañaban.

Gisela recordó que cuando llegó a la escena del crimen se encontró con su hija, de 16 años, llorando al lado del cuerpo de su padre. "Mataron a papá", le dijo la nena. En ese momento, lo primero que hizo fue agarrarla y llevarla lejos del lugar.

Consultada sobre la relación entre su marido y Pity, dijo que "se conocían porque vivían cerca nada más" y que "a veces charlaban, pero no eran amigos".

Por otra parte, la mujer calificó al músico de "mala persona" por algunos incidentes que venía provocando en el edificio de su expareja: "A veces tiraba tiros al aire y venía la policía". Además, aseguró que el líder de Viejas Locas "está siempre armado". "Siempre tenía problemas con una vecina llamada María. La insultaba y le tiraba cualquier cosa. Seguramente sea porque estaba drogado. Está en su peor momento", agregó.