Habló la ex pareja del joven asesinado en Lugano: "Acá Pity no va a poder pisar porque lo matan"

https://novedadesdelsur.com.ar/noticia/13843/la-policia-de-la-ciudad-busca-a-pity-alvarez-lo-acusan-de-matar-a-un-amigo

El músico y líder de la banda Viejas Locas e Intoxicados, Cristian "Pity" Álvarez, es buscado intensamente por la Policía de la Ciudad por ser el presunto asesino de un hombre de 36 años en el barrio Samoré de Villa Lugano.

Según el relato de Gisela, la ex mujer de la víctima, Cristian Diaz, el hombre vivía en provincia de Buenos Aires pero iba recurrentemente al complejo de Lugano donde reside el músico porque allí vive ella con la hija de 16 años que ambos tienen en común.

"Llegué y lo vi ahí tirado", dijo en declaraciones a la prensa. "Mi hija no vio nada porque estaba durmiendo. Solo me dijo 'me mataron a mi papá'", sostuvo la mujer que aclaró que su ex marido no era amigo del cantante, sino que sólo se conocían del barrio y que no es cierto que tuvieran un problema de plata o que Cristian vendiera droga. "Cuando viene al barrio viene a ver a la hija y se va a la casa. Esta vez se quedó con sus amigos".



Consultada por su opinión sobre Álvarez, se limitó a decir que "es una mala persona" y reveló que el músico "siempre está armado". "Siempre hace quilombos en el edificio, tira tiros al aire", contó la mujer. "En Navidad estaban todos los chiquitos abajo tirando cohetes y el chabón tirando tiros por la ventana".

"Acá no va poder pisar porque lo matan", resumió Gisela, quien también contó que Pity andaba últimamente con una joven de pelo oscuro. De acuerdo con algunos testigos, al momento del crimen había una mujer en la escena que le gritaba: "¿Qué hiciste?".





Según testigos, el cantante le disparó en reiteradas ocasiones a la víctima luego de una discusión y escapó rumbo a la colectora Dellepiane aproximadamente a la 1:50 de este jueves.

Según el parte oficial de la fuerza de seguridad, en la escena del crimen se encontraron varias vainas servidas y a pocas cuadras del lugar se incautó una pistola calibre 7.65, dentro de una alcantarilla.